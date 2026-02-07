قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الأركان الإيراني : أي مغامرة ضد إيران ستُكلل بعواقب وخيمة
خلى المهنة سلطة.. نقابة الأطباء تحيل الدكتور ضياء العوضي للتأديب
الدكتور محمد أنور: مصر لم تعد مستهلك للأدوية بل تحولت إلى قاعدة صناعية تصدر الصحة إلى العالم
مدبولي: الإصلاحات المتتالية مكنت الدولة من القضاء على السوق السوداء في سعر الصرف
الساعدي القذافي: العائلة لا تتهم أحداً في مقتل سيف الإسلام
خلال إطلاق ميثاق الشركات الناشئة.. مدبولي: نستهدف تمكين 5000 منشأة وتوفير نصف مليون فرصة عمل
تأجيل الحكم في الطعن على فوز القائمة الوطنية بغرب الدلتا في انتخابات النواب
الأسبوع المقبل.. راصد الزلازل الهولندي يحذر من هزات أرضية عنيفة
مدبولي: ميثاق الشركات الناشئة وثيقة مرنة تخضع للتحديث والتطوير المستمر
وزيرة التخطيط تكشف تفاصيل ميثاق ريادة الأعمال
مدبولي: الدولة حريصة على متابعة تطورات قطاع ريادة الأعمال وتوفير الدعم اللازم
الزمالك تحت حصار القيد.. 11 قضية دولية ومحلية.. ومستحقات تقترب من 4 ملايين دولار تعرقل صفقات الأبيض
أخبار البلد

جهاز حماية وتنمية البحيرات يحقق إنتاج 33 طنًا من مزرعة المنزلة السمكية

شيماء مجدي

في إطار خطة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية لتطوير المزارع السمكية وتعظيم الاستفادة من إمكانياتها الإنتاجية، يواصل الجهاز تنفيذ أعمال الحصاد بمزرعة المنزلة السمكية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء الحسين فرحات "المدير التنفيذي للجهاز"، وبما يسهم في زيادة المعروض من الأسماك ودعم منظومة الأمن الغذائي.

وأسفرت أعمال الحصاد عن إنتاج ٣٣ طنًا من الأسماك المتنوعة، تم صيدها من حوض سمكي تبلغ مساحته ٨ أفدنة، وذلك وفق برامج تشغيل فنية محكمة تراعي الاشتراطات البيئية والصحية، وتستهدف تحقيق أعلى معدلات الجودة والكفاءة الإنتاجية.

وأشار سيادة اللواء أ.ح/ الحسين فرحات، أن مزرعة المنزلة تُعد من المزارع الاستراتيجية التابعة للجهاز، لما لها من دور مهم في دعم الإنتاج السمكي، مشيرًا إلى أن الجهاز يواصل العمل على تطوير أساليب التشغيل ورفع كفاءة المزارع التابعة له، مع إيلاء إهتمام خاص بالعنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية للعملية الإنتاجية.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد إبراهيم نوفل "مدير عام الإدارة العامة للمزارع" بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، أن النتائج المتحققة بمزرعة المنزلة تعكس كفاءة الإدارة الفنية وحُسن التخطيط والتشغيل، مؤكدًا استمرار تقديم الدعم الفني والمتابعة الدورية للمزارع التابعة للجهاز، بما يضمن تعظيم الإنتاج وتحقيق أفضل عائد اقتصادي، مع الالتزام بالمعايير العلمية الحديثة التي تحقق الاستدامة.

و أكد  المهندس سعود أبو السعود فياض "مدير مزرعة المنزلة السمكية"، إن أعمال الحصاد تتم وفق خطة تشغيل دقيقة تشمل المتابعة اليومية للأحواض السمكية وتنفيذ برامج التغذية والرعاية، ما أسهم في تحقيق إنتاج متنوع يتمتع بجودة مرتفعة، مؤكدًا حرص إدارة المزرعة على الالتزام بالمعايير الفنية وتطوير الأداء بشكل مستمر.

وأشار مدير المزرعة إلى أن فرق العمل بالمزرعة تبذل جهودًا كبيرة خلال مراحل الصيد والفرز للحفاظ على جودة الأسماك وسلامتها، إلى جانب الالتزام بإجراءات السلامة المهنية، بما يعكس الانضباط والجدية في منظومة العمل.

واختُتمت أعمال الحصاد بتوجيه الشكر والتقدير للعاملين بمزرعة المنزلة السمكية والقائمين على أعمال الصيد والفرز، تقديرًا لجهودهم المخلصة، مع التأكيد على مواصلة العمل بنفس الكفاءة خلال الفترة المقبلة دعمًا لمنظومة الإنتاج السمكي.

تنمية البحيرات الثروة السمكية الأسماك سمك

