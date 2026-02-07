مدبولي: الإصلاحات المتتالية مكنت الدولة من القضاء على السوق السوداء في سعر الصرف

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته بتوافق ميثاق الشركات الناشئة في مصر

وقال مدبولي إن قطاع ريادة الأعمال يُعد من القطاعات الحيوية، لافتًا إلى أن الحكومة شاركت في القمة الثانية عشرة لرواد الأعمال، ومؤكدًا أن الدولة قطعت شوطًا ملموسًا في مسار الإصلاح الاقتصادي. وأوضح أن الإصلاحات المتتالية مكّنت الدولة من القضاء على السوق السوداء، وخفض معدلات التضخم، وتثبيت سعر الصرف، إلى جانب تحقيق معدلات نمو متزايدة.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات لتسهيل عمل الشركات الناشئة، في مقدمتها إنشاء اللجنة الوزارية لريادة الأعمال، مؤكدًا أن ميثاق الشركات الناشئة يعكس جدية الدولة في مواصلة الإصلاح الاقتصادي ودعم النمو من خلال هذا القطاع الواعد.

وتابع مدبولي أن الميثاق يستهدف تسهيل فهم الشركات الناشئة للمتطلبات القانونية والتنظيمية، وتعزيز قدرتها على دخول السوق بشكل أسرع وأكثر فاعلية.