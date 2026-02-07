كارثية بكل المقاييس.. ناقد رياضي ينتقد تصريحات صالح جمعة عن إمام عاشور

وجّه الناقد الرياضي محمد صلاح انتقادات حادة لتصريحات اللاعب السابق صالح جمعة بشأن لاعب الأهلي إمام عاشور، معتبرًا أن ما قيل على الهواء تسبب في ضرر مباشر للاعب وأزمته مع ناديه.

وقال محمد صلاح، عبر حسابه الشخصي على منصة إكس، إن كرة القدم مثل أي مهنة أخرى تشهد تفاوتًا في الوعي والثقافة بين العاملين بها، مؤكدًا أن تصريحات صالح جمعة في أحد البرامج التليفزيونية جاءت كارثية بكل المقاييس، وعكست محدودية في الوعي المهني.



وأوضح أن المشكلة لا تكمن في حديث صالح جمعة عن لقائه بإمام عاشور على العشاء، وإنما في نقله تفاصيل حوار خاص دار بينهما على الهواء، خاصة ما يتعلق بادعاء شعور إمام عاشور بالظلم المادي ورغبته في معاملة أفضل داخل النادي.

وأشار إلى أن هذا التصريح وضع إمام عاشور في موقف أكثر تعقيدًا مع إدارة الأهلي، خاصة في ظل الأزمة الأخيرة المتعلقة بعدم سفره مع الفريق إلى تنزانيا، كما أظهر اللاعب وكأنه يناقض بيانه الرسمي الذي أكد فيه تقبله للعقوبة ونفى ممارسة أي ضغوط على النادي.

أزمة إمام عاشور

وأضاف الناقد الرياضي أن محاولة صالح جمعة التخفيف من حدة التصريحات لاحقًا بالحديث عن مبادئ الأهلي وجماهيره لم تكن كافية، لا سيما في ظل وجود سوابق مشابهة له داخل النادي، مؤكدًا أن معرفة خلفيات وسلوكيات الأطراف التي جمعت هذا اللقاء كفيلة بتفسير ما حدث.

واختتم محمد صلاح حديثه بالتأكيد على أن مثل هذه التصريحات لا تخدم مصلحة اللاعبين أو الأندية، بل تزيد من حدة الأزمات وتفتح أبوابًا جديدة للجدل.