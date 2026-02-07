قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشكيل برشلونة المتوقع أمام مايوركا اليوم في الدوري الإسباني
مين الصادق ومين الكذاب ..ناقد رياضي يطالب بالتحقيق في صحة كلام إمام عاشور
تحطم طائرة خفيفة في المحيط الهادئ جنوب أستراليا
بـ185 مليون دولار .. أمريكا توافق على بيع قطع غيار عسكرية لأوكرانيا
أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 7-2-2026
نفسي أشوف الإخوان.. تعليق عمرو أديب على زيارة أردوغان ولقاء الرئيس السيسي
مواعيد مباريات اليوم السبت 7-2-2025 والقنوات الناقلة | كل الدوريات
طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم.. وصفة صحية وشهية للأسرة
كارثية بكل المقاييس.. ناقد رياضي ينتقد تصريحات صالح جمعة عن إمام عاشور
ترامب يخطط لعقد اجتماع للقادة في مجلس السلام بغزة في 19 فبراير
مقابلتش صالح جمعة .. إعلامي يوجه رسالة قوية لـ إمام عاشور
أخبار العالم

ترامب يخطط لعقد اجتماع للقادة في مجلس السلام بغزة في 19 فبراير

ترامب
ترامب
محمود نوفل


نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي ودبلوماسيين القول بأن الرئيس دونالد ترامب  يخطط لعقد اجتماع للقادة في مجلس السلام بغزة في 19 فبراير.

واشار الموقع الأمريكي إلى أن اجتماع 19  فبراير سيكون أول اجتماع لمجلس السلام لجمع التبرعات لإعادة إعمار غزة.

وفي وقت لاحق ؛ أفادت وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية نقلا عن مسئولين، بان إدارة ترامب تدرس اتخاذ مبنى في واشنطن العاصمة مقرًا لمجلس السلام الدولي الجديد الذي شكل بشأن غزة.

مقر مجلس السلام بشأن غزة


وأوضحت الوكالة نقلا عن أربعة مسئولين أمريكيين في الإدارة تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، أن المبنى كان سابقًا مقرًا لمعهد السلام الأمريكي، وأضافوا أن الموضوع كان محل نقاش جاد، لكنهم أكدوا أنه لم يُتخذ قرار نهائي بعد بشأن مكان وجود الكادر الإداري للمجلس.


ويُذكر أن المبنى محل نزاع قضائي رفعه موظفون ومديرون تنفيذيون سابقون في معهد السلام الأمريكي، بعد أن استولت الإدارة على المبنى العام الماضي وفصلت جميع موظفيه تقريبًا.

وقد أُعيد تسمية المبنى لاحقًا ليصبح "معهد دونالد جيه ترامب الأمريكي للسلام"، لكن اسمه ووضعه القانوني لا يزالان معلقين.


وكشف ترامب النقاب عن المجلس الأسبوع الماضي في دافوس بسويسرا، ويضم حاليًا 27 "عضوًا مؤسسًا"، وتتمثل مهمتهم الأولى في الإشراف على خطة السلام في غزة.

ترامب غزة مجلس السلام إعادة إعمار غزة معهد السلام الأمريكي

