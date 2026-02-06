الجايزة كيلو بانيه | إعلان صادم من عمرو أديب على الهواء

قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك حديثا عن تحسن الاقتصاد بالأرقام، وتسأل المواطن تجده يتحدث أن الأمور ليست الأفضل.

وأضاف أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة MBC MASR، مساء اليوم الجمعة، :"الاسعار لا تزال غالية، وأقول للتجار حضرتكم هتكسروا السوق".

وتابع الإعلامي عمرو أديب، أن :"دول يومين مفترجين، وانت لو ضاغط عليا انا هضغط عليك.. يا جماعة ارحموا الناس مش كده.. واستهلاك الناس قل وبيشتروا بالأقل ومش معاها القدرة الشرائية اللي كانت معاها قبل كده".

وأكمل أديب :"لما يوصل كيلو الفراخ لمائة جنيه والسكر زاد اتنين تلاته جنيه ولسة متكلمتش في البيض والباقي، وأقول للتجار البضاعة هتعفن ومن هنا لدخلة رمضان اتلموا".

واكمل عمرو أديب، :“سؤال للمشاهدين وهو أذكر دولة حوالينا فيها جشع تجار .. والجائزة كيلو بانيه .. ومش هتلاقي غيرنا احنا والفرخة تبقي حفلة في البيوت .. يا جماعة اعقلوا وحرام”.