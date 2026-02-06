القصة الكاملة لمحاولة إنهاء حياة البلوجر روح في بث مباشر.. تفاصيل صادمـ.ـة

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية حالة من الجدل الواسع، عقب تداول مقاطع من بث مباشر للبلوجر المعروفة باسم «روح»، ظهرت خلاله في حالة نفسية سيئة، قبل أن تتطور الأحداث إلى محاولة إنهاء حياتها على الهواء مباشرة، ما أثار صدمة وقلق المتابعين.

وحسب مصادر مطلعة، فإن البلوجر كانت تمر بحالة من الضغوط النفسية الشديدة خلال الفترة الأخيرة، نتيجة أزمات شخصية وخلافات متراكمة، انعكست بشكل واضح على سلوكها وتصريحاتها أثناء البث، حيث بدت عليها علامات الانهيار والبكاء المتكرر.

