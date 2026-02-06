قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

قلي ولا طبيخ .. طرق اختيار نوع البطاطس الصحيح

أنواع البطاطس وطريقة اختيارها وفقًا لطريقة الطهي
أنواع البطاطس وطريقة اختيارها وفقًا لطريقة الطهي
آية التيجي

يُعد اختيار نوع البطاطس الصحيح خطوة مهمة لتحضير طبق متكامل من البطاطس سواء كانت مقلية، أو مطبوخة، أو مهروسة، أو في السلاطة. 

أنواع البطاطس وطريقة اختيارها وفقًا لطريقة الطهي

واشار موقع Kitchen Stories، إلى أن البطاطس تنقسم إلى ثلاثة أنواع رئيسية تختلف في محتوى النشا وقوامها بعد الطهي، ما يؤثر بوضوح على النتيجة النهائية للطبق، وهي :

ـ البطاطس النشوية:
البطاطس النشوية تحتوي على نسبة عالية من النشا وقليل من الرطوبة، مما يجعلها مثالية عندما تريد:
بطاطس مقلية مقرمشة من الخارج وهشة من الداخل
بطاطس مهروسة خفيفة ورقيقة

أنواع البطاطس وطريقة اختيارها وفقًا لطريقة الطهي

ـ بطاطس مخبوزة بقوام هش:

أمثلة شائعة على هذا النوع هي بطاطس تتميز بلونها (البني الطويل).

أنواع البطاطس وطريقة اختيارها وفقًا لطريقة الطهي

ـ البطاطس الشمعية :
البطاطس الشمعية تكون رطبة وذات قوام ثابت حتى بعد الطهي، ما يجعلها مناسبة لطرق تحتاج للحفاظ على شكل القطع، مثل:
سلطة البطاطس
السلق
التحضير في اليخنات
هذا النوع لا يتحول إلى بيورية بسهولة بسبب قوامه القوي. 

أنواع البطاطس وطريقة اختيارها وفقًا لطريقة الطهي

ـ البطاطس متعددة الاستخدامات:
البطاطس المتوسطة في محتوى النشا تُعد خيارًا وسطًا يمكن استخدامه في عدد كبير من الأطباق:
تحمير خفيف
القلي
الشواء
الحساء واليخنات
وتتميز بقدرتها على التكيف مع أكثر من طريقة طهي.

أنواع البطاطس وطريقة اختيارها وفقًا لطريقة الطهي

نصائح عملية تساعدك في اختيار البطاطس الصحيحة

وهناك بعض النصاىح التب يمكن ان تساعدك في اختيار البطاطس الصحيحة، وهي التفكير في الطريقة التي ستطبخ بها الطبق، ومنها:

ـ إذا كنت ترغب في قوام هش ومقرمش، فإن البطاطس النشوية هي الأفضل.
ـ إذا كنت تريد قطعًا متماسكة في السلطة أو اليخنات، فاختر البطاطس الشمعية.

ـ ولخيارات متنوعة في وصفات مختلفة، اختر البطاطس المتعددة الاستخدامات. 

ـ اختيار حبات البطاطس السليمة الخالية من البقع والجزور، وقم بتخزينها في مكان بارد ومظلم لتجنب التلف والتعفن.

اختيار نوع البطاطس البطاطس للقلي البطاطس للطبخ بطاطس نشوية بطاطس شمعية دليل البطاطس وصفات البطاطس نصائح الطهي

