+90 .. الاتحاد السكندري يخطف فوزا مثيرا من طلائع الجيش بالدوري

حقق فريق الاتحاد السكندرى الفوز على فريق طلائع الجيش بنتيجة 1-0، ضمن منافسات الجولة الـ17 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز على ستاد جهاز الرياضة.

وسجل هدف الاتحاد كريم الديب هدف الاتحاد الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 90+6 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة رفع الاتحاد السكندري رصيده للنقطة 14 ليحتل المركز الـ 17 في ترتيب جدول الدوري الممتاز، وتوقف رصيد طلائع الجيش عند النقطة 12 ليحتل المركز الـ19.

تشكيل الاتحاد

أعلن تامر مصطفى المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى التشكيل الأساسى الذى يخوض مواجهة طلائع الجيش، ضمن منافسات الجولة الـ17 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز على ستاد جهاز الرياضة.

​تشكيل الأتحاد السكندرى لمواجهة الطلائع

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: محمود "جنش"

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، مصطفى إبراهيم، عبدالرحمن جودة، كريم الديب

خط الوسط: سيفورى إيزاك، محمود "دونجا"، محمد مجدى "أفشة"، يسرى وحيد

الهجوم: عبد الرحمن مجدى، فادى فريد



