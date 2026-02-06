أنا أسعد إنسان.. رئيس القومي للسينما يشيد بالفيلم الوثائقي عن المخرج داود عبد السيد في حفل تأبينه

شارك الدكتور أحمد صالح رئيس المركز القومي للسينما، في احتفالية تأبين المخرج داود عبد السيد، التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، في المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، تحت رعاية وزير الثقافة.

وعُرض خلال حفل التأبين، الفيلم الوثائقي "البحث عن داود عبد السيد"، الذي يتناول مسيرة المخرج داود عبد السيد، والذى كان عرضه الأول في العاصمة القطرية الدوحة يوم 13 يناير الماضي.

وقال الدكتور أحمد صالح رئيس المركز القومي للسينما: “أنا بشكر صناع الفيلم؛ لأنهم وفروا لنا الوثيقة الأخيرة بصورة وصوت الأستاذ داود عبد السيد، ووثقوا تاريخ حياته من خلاله ومن كلامه وإحساسه، هو بشكل صادق ومهني واحترافي”.

وأضاف صالح: “أنا أسعد إنسان اليوم؛ لأن من قام بتنفيذ الفيلم، هو ابنه وتلميذه، المنتج محمد عبد الوهاب، ومن أخرجه؛ دفعتي، المخرج أسامة العبد، وبشكر مهندس الديكور أنسي أبو سيف، وزوجته الكاتبة الصحفية مدام كريمة كمال؛ لما بذلوه من مجهود كبير حتى يخرج الفيلم بهذه الطريقة الرائعة، لأنه ما كان أحد يستطيع أن يُقنع داود عبد السيد أنه يتم عمل فيلم عنه”.

وأشار إلى أن المخرج الراحل ظهر في اللقاءات المصورة للفيلم بصورة تلقائية وطيبة؛ وهو ما جعله يخرج بأفضل صورة، ليكون مبادرة لتكريمه وهو على قيد الحياة، ولكن يشاء القدر أن يتم عرضه اليوم في حفل تأبينه؛ ليخلّد ذكراه ويوثق مسيرته المتفردة فى السينما.

وأكد رئيس المركز القومي للسينما، أن “المخرج داود عبد السيد فنان حقيقي، وعُمر الفنان ما بيموت؛ لأنه بيفضل حي، بفنه، وبما قدمه من أعمال رائعة ومتميزة مدى الحياة”.

تأبين داوود عبد السيد

داوود عبد السيد

جدير بالذكر أن المخرج الراحل داوود عبد السيد كان قد غيبه الموت يوم 27 ديسمبر الماضي بعد صراع مع مرض، الفشل الكلوي، والذي تدهورت حالته الصحية بسببه في الشهور الأخيرة قبل الوفاة ووداع جمهوره.