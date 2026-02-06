قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دويتو روحاني يجمع مصطفى عاطف وعمر علي في دولة التلاوة
نجم ريال مدريد ينتقل إلى الدوري الأمريكي
جنش يحصل على لقب رجل مباراة الطلائع والاتحاد السكندري
الأم وابنها وقعوا من تامن دور | صدمة في العصافرة
الأولوية للصواريخ الباليستية.. تطورات خطيرة في إيران بشأن المواقع النووية
هل يتم تقديم الساعة قبل رمضان؟.. اعرف موعد التوقيت الصيفي رسميًا
أنا أسعد إنسان.. رئيس القومي للسينما يشيد بالفيلم الوثائقي عن المخرج داود عبد السيد في حفل تأبينه
الجايزة كيلو بانيه | إعلان صادم من عمرو أديب على الهواء
لعشاق الصيف.. موعد انتهاء فصل الشتاء 2026 فلكيًا
أسعار الذهب مساء اليوم في الإمارات 6-2-2026
نيسان سنترا وتويوتا كورولا.. أي سيارة تختار وكم سعرهما؟
الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر.. 115 مليون شخص بشرق المتوسط في مهب الريح
شارك الدكتور أحمد صالح رئيس المركز القومي للسينما، في احتفالية تأبين المخرج داود عبد السيد، التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، في المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، تحت رعاية وزير الثقافة.

وعُرض خلال حفل التأبين، الفيلم الوثائقي "البحث عن داود عبد السيد"، الذي يتناول مسيرة المخرج داود عبد السيد، والذى كان عرضه الأول في العاصمة القطرية الدوحة يوم 13 يناير الماضي.

وقال  الدكتور أحمد صالح رئيس المركز القومي للسينما: “أنا بشكر صناع الفيلم؛ لأنهم وفروا لنا الوثيقة الأخيرة بصورة وصوت الأستاذ داود عبد السيد، ووثقوا تاريخ حياته من خلاله ومن كلامه وإحساسه، هو بشكل صادق ومهني واحترافي”. 

وأضاف صالح: “أنا أسعد إنسان اليوم؛ لأن من قام بتنفيذ الفيلم، هو ابنه وتلميذه، المنتج  محمد عبد الوهاب، ومن أخرجه؛ دفعتي، المخرج أسامة العبد، وبشكر مهندس الديكور أنسي أبو سيف، وزوجته الكاتبة الصحفية مدام كريمة كمال؛ لما بذلوه من مجهود كبير حتى يخرج الفيلم بهذه الطريقة الرائعة، لأنه ما كان أحد يستطيع أن يُقنع داود عبد السيد أنه يتم عمل فيلم عنه”.

وأشار إلى أن المخرج الراحل ظهر في اللقاءات المصورة للفيلم بصورة تلقائية وطيبة؛ وهو ما جعله يخرج بأفضل صورة، ليكون مبادرة لتكريمه وهو على قيد الحياة، ولكن يشاء القدر أن يتم عرضه اليوم في حفل تأبينه؛ ليخلّد ذكراه ويوثق مسيرته المتفردة فى السينما.

وأكد رئيس المركز القومي للسينما، أن “المخرج داود عبد السيد فنان حقيقي، وعُمر الفنان ما بيموت؛ لأنه بيفضل حي، بفنه، وبما قدمه من أعمال رائعة ومتميزة مدى الحياة”.

تأبين داوود عبد السيد 

داوود عبد السيد

جدير بالذكر أن المخرج الراحل داوود عبد السيد كان قد غيبه الموت يوم 27 ديسمبر الماضي بعد صراع مع مرض، الفشل الكلوي، والذي تدهورت حالته الصحية بسببه في الشهور الأخيرة قبل الوفاة ووداع جمهوره.

طريقة عمل الأرز بالكركم والخضار المشوي

طريقة عمل الأرز بالكركم والخضار المشوي

قلي ولا طبيخ .. طرق اختيار نوع البطاطس الصحيح

أنواع البطاطس وطريقة اختيارها وفقًا لطريقة الطهي

قلة النوم تهدد مستويات الكوليسترول وصحة القلب.. خبراء يحذرون من عدم راحة الجسم

كيف تؤثر قلة النوم على الكوليسترول؟

قافلة طبية مكبرة لـ مستقبل وطن بالشرقية توقع الكشف على 350 مواطنًا بقرية البيوم .. صور

قافلة طبية

