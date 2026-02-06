وفاة المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس الجنايات السابق

توفي، فجر اليوم الجمعة، المستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس محكمة الجنايات ورئيس محكمة أمن الدولة العليا ورئيس دائرة الإرهاب السابق.

وأعلن نجله وشقيقه وفاته عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتقرر إقامة صلاة الجنازة على الراحل المستشار محمد ناجي شحاتة عقب صلاة الجمعة من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

كان أجرى "صدى البلد" حوارا مع الفقيد عام 2024 روى فيه تفاصيل حياته وأهم القضايا التي مرت عليه في منصة القضاء.

وقال في الحوار السابق:

أنا من مواليد محافظة أسيوط وعشت معظم حياتى فى القاهرة، وتم تعيينى فى النيابة العامة عام 1978م، وتدرجت فى المناصب القضائية حتى التحقت بالقضاء عام 1980م، حتى تمت ترقيتى إلى درجة مستشار وكانت أول سنة قضيتها وأنا مستشار فى أسيوط ثم انتقلت إلى القاهرة ثم عدت إلى أسيوط كرئيس محكمة جنايات عام 1992م، ثم انتقلت إلى القاهرة حتى وصلت إلى رئيس محكمة جنايات القاهرة ورئيس لدائرة الإرهاب، إلى أن اختتمت حياتى القضائية منذ 3 سنوات.