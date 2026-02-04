قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شديدة الخطورة| حظر لعبة روبلوكس فى مصر.. كيف تحمى أطفالك منها؟

لعبة روبلوكس
لعبة روبلوكس
خالد يوسف

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نبأ حظر لعبة روبلوكس في مصر، نظرا لما تمثله من مخاطر على الاطفال، بسبب  المحتوى غير المناسب والتواصل المفتوح مع الغرباء، وهو ما طرح عددا من التساؤلات حول مدى آمان اللعبة على الأطفال،  وكيفية حمايتهم حال محاولتهم الوصول إليها بطرق غير رسمية.


حظر لعبة روبلوكس في مصر 

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم، حجب منصة الألعاب الإلكترونية «روبلوكس»، بعد مناقشة مخاطر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال خلال إحدي الجلسات العامة لمجلس الشيوخ المصري.

وتعد مصر من أكبر ثلاثة أسواق للعبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفقا لصحف محلية

ما هي روبلوكس؟

تُعرف روبلوكس بأنها منصة خيالية لإنشاء الألعاب، متاحة على الهواتف الذكية، الأجهزة اللوحية، الكمبيوتر، وأجهزة الألعاب مثل Xbox وPlayStation وMeta Quest، المنصة تتيح للمستخدمين تصميم ألعابهم الخاصة عبر برنامج Roblox Studio ومشاركتها مع المستخدمين حول العالم.

من أشهر أنواع الألعاب على روبلوكس:
- الألعاب القتالية والحركية.
- المغامرات والاستكشاف.
- ألعاب العقبات (Obby) الخاصة بروبلوكس.
- ألعاب المحاكاة (RPG) التي تحاكي الحياة اليومية.
- ألعاب الحظ (RNG) والمشتريات الرقمية باستخدام Robux.

- كما تشجع المنصة على التفاعل الاجتماعي بين المستخدمين، مما يزيد من المخاطر المحتملة للأطفال


لماذا تمثل اللعبة خطرا على الاطفال؟ 

يعد إدمان اللعبة أحد أكبر المخاطر على الأطفال، حيث أن الطبيعة الاجتماعية للعبة والمكافآت المستمرة بداخلها تجعل من الصعب عليهم التوقف عن اللعب بحسب الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال.

وأضافت الاكاديمية، أن بعض الألعاب تحتوي على محتوى ناضج مثل العنف، الرعب، أو العلاقات الرومانسية التي قد تكون غير مناسبة للأطفال الصغار، كما أن التواصل غير الآمن يشكل خطراً إضافياً، فمع أن غالبية المستخدمين أطفال، إلا أن وجود عدد كبير من البالغين على المنصة قد يؤدي أحياناً إلى تحرش أو استغلال من قبل متطفلين.


كيفية حماية الأطفال من روبلوكس

- تحديد وقت اللعب: وضع حدود يومية أو أسبوعية لاستخدام اللعبة، خصوصاً للأطفال دون سن الخامسة.
- التحكم الأبوي: التسجيل بحسابات الأهل لمراقبة حسابات الأطفال، وتفعيل أدوات الرقابة على المحادثات والمشتريات.

- إيقاف المحادثات: تعطيل خاصية الدردشة للأطفال تحت 13 سنة، أو تقييد المحادثات لتكون آمنة.
- توعية الطفل: تعليم الطفل عدم مشاركة معلومات شخصية وعدم الدردشة مع أشخاص مجهولين.
- فتح قناة تواصل مستمرة: التحدث مع الأطفال بشكل دوري حول أي محتوى أو سلوك مريب يشاهدونه أو يتعرضون له على الإنترنت.

