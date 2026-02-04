قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السيسي: العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا وصلت لمستويات غير مسبوقة
ترامب: محادثة ممتازة مع شي جين بينج تناولت ملف تايوان والحرب الروسية
نائب الشيوخ: التعاون المصري السويدي يعزز توطين الصناعة الصحية ويضع مصر على خريطة الابتكار
الرئيس التركي: مستعدون للتعاون مع مصر في مجال بناء السفن
تركيا: نستهدف الوصول بالتعاون الوثيق مع مصر إلى حجم تبادل تجاري بقيمة 15 مليار دولار
سموحة يتقدم بالهدف الثاني في الوقت القاتل على بيراميدز
مضاعفة التبادل التجاري.. الرئيس السيسي يرسم خارطة طريق لقفزة اقتصادية كبرى مع تركيا
رئيسة القومي للمرأة: ملف تمكين السيدات يحظى بدعم مباشر وقوى من الرئيس السيسي
الرئيس السيسي: مصر وتركيا ترسخان عبر عقود طويلة مبادئ السلام والتعايش المشترك
استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك اليوم .. لهذا السبب
السيسي: نسعى لتوسيع الاستثمارات التركية في العديد من المجالات الأخرى
الرئيس السيسي: 8 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

الرئيس السيسي: نضع حجر الأساس لمرحلة جديدة مع الجانب التركي تتسم بالطموح

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
محمود محسن

أكد الرئيس السيسي، ترحيبه بضيف مصر العزيز، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والوفد المرافق له، معبرا عن تقديره العميق لمجتمع الأعمال في البلدين، والذي نجح خلال السنوات الماضية في التعاون الاقتصادي والتجاري الذي يعكس المصالح المشتركة بين مصر وتركيا.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي مع نظيره التركي،: أود أن أتوجه بالشكر لكل من ساهم في إقامة هذا المنتدى المتميز، وجلساته التي تمت على مدار اليوم، والذي ينعقد في توقيت بالغ الأهمية، ويعبر عن ثقل الشراكة بين البلدين.

وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي،: نضع حجر الأساس لمرحلة جديدة، مع الجانب التركي، تتسم بالطموح، جوهرها تحسين المصالح المتبادلة لشعبينا، وبما يتماشي مع متطلبات العصر.
 

لغذاء لذيذ.. طريقة سهلة لعمل بسلة جزر باللحمة المفرومة مع الأرز بالشعرية

المشمش المجفف منجم من الفوائد لجسمك فى رمضان

مسلسل تاتو.. مروان يونس يعود من أمريكا لمطاردة هاكر المشاهير

أهمها حبة البركة..‏حصوات الكلى| ماذا تشرب لتقليل خطر تكونها؟

