الرئيس السيسي: نضع حجر الأساس لمرحلة جديدة مع الجانب التركي تتسم بالطموح

أكد الرئيس السيسي، ترحيبه بضيف مصر العزيز، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والوفد المرافق له، معبرا عن تقديره العميق لمجتمع الأعمال في البلدين، والذي نجح خلال السنوات الماضية في التعاون الاقتصادي والتجاري الذي يعكس المصالح المشتركة بين مصر وتركيا.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي مع نظيره التركي،: أود أن أتوجه بالشكر لكل من ساهم في إقامة هذا المنتدى المتميز، وجلساته التي تمت على مدار اليوم، والذي ينعقد في توقيت بالغ الأهمية، ويعبر عن ثقل الشراكة بين البلدين.

وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي،: نضع حجر الأساس لمرحلة جديدة، مع الجانب التركي، تتسم بالطموح، جوهرها تحسين المصالح المتبادلة لشعبينا، وبما يتماشي مع متطلبات العصر.

