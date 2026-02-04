قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الولايات المتحدة تلغي محادثات عمان مع إيران بسبب خلاف على جدول الأعمال
أحمد موسى: تركيا ترى أن مصر ستكون بوابة منتجاتها للقارة الأفريقية
أحمد ميهوب أفضل لاعب في مباراة سموحة وبيراميدز بالدوري
طقس غير مستقر.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من ارتفاع درجات الحرارة
المدنيون يدفعون ثمن انتهاكات جسيمة ترتكبها ميليشيا الدعم في الفاشر وكادقلي
احتفالات عيد ميلاد مرسيدس.. بي إم دبليو تشارك بدعابة ساخرة
بنزيما: لدي الكثير من الطموح.. وسأقدم كل ما أملك في الملعب مع الهلال
خالد أبو بكر: الرئيس أردوغان يعكس تقديرا للعلاقات التاريخية مع مصر
أحمد موسى عن لقاء الرئيس السيسي وأردوغان اليوم: قمة الاستقرار الإقليمي
الرئيس التركي يهدي الرئيس السيسي سيارة كهربائية بمناسبة زيارته لمصر
التفاصيل الكاملة لاستقبال الرئيس السيسي نظيره التركي.. حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
الرئيس الصيني يدعو ترامب لتوخي الحذر في بيع الأسلحة لـ تايوان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

معوقات تطبيق قانون المحال العامة في طلب إحاطة بمجلس النواب

النائب أمير أحمد الجزار
النائب أمير أحمد الجزار
محمد الشعراوي

تقدم النائب أمير أحمد الجزار عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلي المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب ، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية بشأن المعوقات العملية لتطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، وأثرها المباشر على استقرار المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحق المواطنين في تقنين أوضاع أنشطتهم الاقتصادية.

وقال الجزار: " في ضوء ما توليه الدولة من اهتمام معلن بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وبالنظر إلى ما يمثله هذا القطاع من أهمية محورية في توفير فرص العمل وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، إلا أن التطبيق العملي لبعض التشريعات المنظمة لهذا القطاع كشف عن وجود فجوة واضحة بين الأهداف المعلنة والواقع التنفيذي على الأرض، بما يستوجب التدخل الرقابي والتشريعي العاجل".

وأكمل :" وفي ضوء ما سبق نود أن نحيط سيادتكم علماً بما قد ورد إلينا من شكاوى وتظلمات بشأن المعوقات العملية التي أفرزها تطبيق قانون تنظيم المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وما ترتب عليها من آثار سلبية مباشرة على مئات الآلاف من أصحاب الأنشطة التجارية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في المحافظات والمراكز والقرى".

وتابع :" فبالرغم من سلامة الفلسفة التشريعية للقانون، التي استهدفت تنظيم النشاط التجاري وتحقيق الانضباط العمراني وزيادة الحصيلة الضريبية، إلا أن التطبيق العملي كشف عن اشتراطات وإجراءات تجاوزت قدرة المواطن العادي على الامتثال لها، وأدت عمليًا إلى تعطيل الترخيص بدلاً من تيسيره، وإلى دفع عدد كبير من الأنشطة القائمة إلى البقاء خارج الإطار الرسمي قسرًا لا اختيارًا".

ويأتي في مقدمة هذه الإشكاليات اشتراط استيفاء الوضع القانوني للعقار كشرط لازم لاستخراج ترخيص المحل، وهو ما ترتب عليه استبعاد آلاف الأنشطة القائمة منذ سنوات طويلة، رغم التزامها بطبيعة النشاط والاشتراطات الفنية والصحية، ويزداد الأمر تعقيدًا حين يكون طالب الترخيص مستأجرًا لا يملك أي سلطة قانونية لإلزام مالك العقار باتخاذ إجراءات التصالح أو التقنين، بما يخل بمبدأ العدالة، ويُحمِّل المواطن تبعات قانونية خارجة عن إرادته.

وأشار إلى أن التطبيق الحالي أسفر أيضًا عن ربط الترخيص بالمكان ربطًا كاملًا، بما يؤدي إلى إهدار قيمة الترخيص حال انتهاء العلاقة الإيجارية أو انتقال النشاط، وإلزام صاحب المشروع بإعادة الإجراءات من بدايتها، رغم ثبات النشاط ذاته والسجل الضريبي، وهو ما يمثل عبئًا ماليًا وإداريًا غير مبرر، ويتنافى مع طبيعة السوق المصري.

وبناءً على ما تقدم طالب النائب الحكومة بالآتي:

استحداث آلية تنفيذية مرنة تُمكِّن أصحاب الأنشطة من تقنين أوضاع محالهم دون الارتباط الكامل بالحالة القانونية للعقار، وبما يضمن عدم تحميل المستأجر تبعات مخالفات إنشائية أو تنظيمية سابقة على وجوده، مع الاكتفاء بالتحقق من اشتراطات السلامة والحماية المدنية والصحة العامة كمعيار أساسي للترخيص.

إعادة تنظيم فلسفة الترخيص بربطها بصاحب النشاط لا بالمكان، بحيث يكتفى عند انتقال النشاط إلى مقر جديد بذات النشاط بإجراءات المعاينة الفنية فقط، دون إعادة دورة الترخيص كاملة أو تحصيل رسوم جديدة مرهقة.

المراجعة الشاملة لمنظومة الرسوم والإجراءات والرقابة بما يراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي، ويضمن توحيد معايير المعاينة والتفتيش، وتحقيق التوازن بين حق الدولة في التنظيم والتحصيل، وحق المواطن في العمل الكريم دون تعسف أو تضييق.

م النائب أمير أحمد الجزار أمير أحمد الجزار مجلس النواب الحزب المصري الديمقراطي

