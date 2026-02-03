طريقة عمل كيكة التمر بمذاق صحي

تعد كيكة التمر من الأكلات الشهية والسريعة التى يمكن تناولها بجوار المشروبات الدافئة في الشتاء أو لسد الجوع المفاجئ كما أنها تعتمد على أنواع سكر صحية.

نعرض لكم طريقة عمل كيكة التمر من خلال خطوات الشيف نرمين هنو مقدمة برنامج زى السكر على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير كيكة التمر

160 جرام تمر منزوع النوى ومفروم

2 ملعقة صغيرة بيكنج صودا

250 مل ماء مغلي

100 جرام زبدة

بيضة

175 جرام سكر بني غامق

2 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

225 جرام دقيق

2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

طريقة عمل كيك التمر

ضعي التمر، والزبدة، والبيكنج صودا، والماء المغلي في وعاء كبير واتركيه لمدة ساعة حتى يلين التمر.

سخّني الفرن مسبقًا على درجة حرارة 160°م ثم ادهني قالب الكيك بالزيت ثم رشّه بقليل من الدقيق.

أضف البيضة والسكر البني الداكن وخلاصة الفانيليا إلى خليط التمر بعد أن يلين

ثم اخفقه جيدًا جدًا تمتزج البيضة والسكر تمامًا.

انخل الدقيق والبيكنج باودر فوق المكونات السائلة ثم قلّب برفق ولكن جيدًا حتى يتجانس الخليط.

اسكبه في القالب مدهون سمنة ثم ادخله الفرن لمدة 55 دقيقة، أو اختبر نضجه من خلال غرس شوكة أو عود خشبي في الكيك ويخرج نظيفا وتتركه حتى يهدأ ثم قطعه وقدمه.