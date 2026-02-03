في أقل من أسبوع .. طريقة عمل مخلل الفلفل لرمضان

تستعد النساء لاستقبال شهر رمضان من خلال إعداد الأطعمة الشهيرة المرتبطة به بشكل مسبق قبل قدومه وفي مقدمتها المخلل.

ويعد مخلل الفلفل من أشهر أنواع المقبلات التى يتم تقديمها في الشهر الكريم حيث يثير الشهية ويجعل الإنسان يتناول كمية أكبر من الطعام حتى وإن كان يشعر بعدم الرغبة في الأكل.

صدى البلد يعرض طريقة عمل مخلل الفلفل الحار لشهر رمضان من خلال خطوات الشيف توتا مراد مقدمة برنامج عيش وملح على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير الفلفل الحار

كيلو فلفل حار

لتر ونص ماء

٦ ملاعق كبيرة ملح

٢ ليمونه أنصاف

٥ ورق لورا

ملعقة كبيرة سكر

٧ فصوص ثوم سليم

طريقة عمل مخلل الفلفل الحار

في وعاء كبير ضعي جميع المكونات ماعدا الفلفل الحار.

اضيفي الماء المغلي على وعاء ورق اللورا وخلطة المخلل.

ضعي الفلفل الحار في برطمان محكم الغلق واسكبي عليه الماء المضاف له ورق اللورا والثوم.

اتركي برطمان مخلل الفلفل مغلقا لمدة تتراوح بين يومين إلى اسبوع وستلاحظى أنه أصبح ناضجا ويمكن تقديمه على سفرة رمضان.