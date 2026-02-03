قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

ندوة بجناح المجلس القومي تناقش قرنا من التحولات في تاريخ المرأة المصرية

ندوة بجناح المجلس القومي للمرأة تناقش قرنا من التحولات في تاريخ المرأة لمصرية
ندوة بجناح المجلس القومي للمرأة تناقش قرنا من التحولات في تاريخ المرأة لمصرية
أمل مجدى

في إطار مشاركته في فعاليات الدورة الحالية من معرض القاهرة الدولي للكتاب، نظّم المجلس القومي للمرأة ممثلا فى لجنة الثقافة والفنون ندوة بعنوان  "كيف كتبت المرأة المصرية تاريخها من دون أن تنتظر إذناً؟ قرن من التحولات: المرأة المصرية بين 1925 و 2025"، وذلك بجناح المجلس داخل المعرض.

جاءت الندوة بمشاركة الدكتورة ميرفت أبو عوف عضوة المجلس، والدكتورة مها شهبه عضوة لجنة الثقافة والفنون بالمجلس، والدكتورة هالة كمال أستاذة بكلية الاداب بجامعة القاهرة ،وأدارتها الدكتورة جهاد محمود عضوة لجنة الثقافة والفنون بالمجلس.

تناولت دور المرأة المصرية عبر مئة عام من المشاركة الاجتماعية إلى مواقع صنع القرار.

وأكدت الدكتورة ميرفت ابو عوف أن للمرأة دورًا محوريًا في نشر الوعي المجتمعي من خلال غرس قيم احترام المرأة وتأكيد مكانتها ودورها الحيوي، بما يسهم في تكوين جيل واعٍ ومؤمن بأن المرأة هي محور المجتمع. كما أشارت إلى أن السينما والفنون تُعد من أكثر الوسائل تأثيرًا في إيصال الرسائل التوعوية بصورة سريعة وفعّالة، مؤكدة أن المجلس شارك في إنتاج عدد من الأفلام الهادفة إلى توعية المجتمع المصري.

و أوضحت الدكتورة جهاد محمود أن المرأة استطاعت، عبر الأدب والفن والإبداع، التعبير بصدق عن القضايا الإنسانية والاجتماعية، خاصة في فترات الأزمات والتحولات. مؤكدة أن حضور المرأة في المجال العام أصبح أكثر وضوحًا وتأثيرًا، إذ دافعت عن قضاياها السياسية والاجتماعية، واستخدمت الإبداع كأداة للتغيير وبناء وعي يسهم في تحقيق مجتمع أكثر عدلًا ومساواة.

وأشارت الدكتورة هالة كمال إلى أن ما تركته النساء المصريات منذ القرن التاسع عشر يمثل تاريخًا حافلًا بالحركة النسوية المصرية، التي نجحت على مدار أكثر من مئة عام في تحقيق إنجازات مهمة غيّرت واقع النساء. وبيّنت أن نضال المرأة من أجل حقوقها السياسية والاجتماعية ارتبط ارتباطًا وثيقًا بالنضال الوطني ضد الاستعمار، وأكدت أيضًا أن الصحافة النسائية والصالونات الثقافية، 
لعبت دورًا مبكرًا ومهمًا في نشر الوعي النسوي وفتح النقاش حول قضايا المرأة والمجتمع.

كما أوضحت الدكتورة مها شهبة أن الثقافة والفنون تمثلان ركيزة أساسية في تشكيل وعي المجتمع، وأن المرأة شريك أصيل في صناعة هذا الوعي وليست مجرد متلقٍ له. وأكدت أن الفنون تُعد مساحة حرة للتعبير عن قضايا المرأة وتجاربها الإنسانية، وتسهم في كسر الصور النمطية وإعادة تقديم المرأة باعتبارها فاعلة ومؤثرة في المشهد الثقافي.

