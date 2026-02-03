قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الهلال الأحمر المصري يواصل تقديم الدعم الطبي والإنساني للعائدين عبر معبر رفح
رسميًا.. مطار العاصمة الدولي يدخل مرحلة التشغيل المنتظم
«أكسيوس»: إسرائيل لا تريد شن ضربات أمريكية رمزية ضد إيران
عرض فرنسي رسمي لـ إمام عاشور
اليوم الثاني لتشغيل رفح.. استمرار عبور الأسر الفلسطينية واستقبال الحالات الحرجة
الخارجية الصينية: ندعم فنزويلا في حماية سيادتها وكرامتها
مصر ترفع درجة الاستعداد لاستقبال الدفعة الثانية من الفلسطينيين عبر معبر رفح
نهشت جسده أمام منزله.. القصة الكاملة لهجوم الكلاب الضالة على طفل برأس سدر تهز جنوب سيناء
سلام يرحب بعقد اجتماع سوري لبناني أردني لبحث ملفات الطاقة والكهرباء
مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع تعديل قانون المهن الرياضية
بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات
الأزهر يحتفي بليلة النصف من شعبان ذكرى تحويل القبلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات

ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2026 بجميع المحافظات، وذلك بعد اعتماد كل محافظ النتيجة خلال الساعات الماضية استعدادا لانطلاق الفصل الدراسى الثانى بداية الأسبوع القادم .

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 مطروح


اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت ، نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 للدور الأول يناير 2026 للعام الدراسى الحالى 2025- 2026 بنسبة نجاح  84.1%.


وأوضحت  نادية فتحى وكيل  وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية بالدور  الأول بلغ  40231 طالباً حضر منهم 12361 طالبا نجح منهم  59301  طالبًا.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية:

اعتمد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية العامة دور يناير 2026 بنسبة نجاح 87,89 % بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل ، حيث بلغ عدد الحاضرين 89878 .

كما اعتمد المحافظ نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للصم دور يناير 2026 بنسبة نجاح84.38 %وبلغ عدد المتقدمين والحاضرين 32 طالبا، كما تم إعتماد نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 80,3% وتقدم للامتحان 5677 طالبا وحضر 5437 طالبا.

نتيجة الشهادة الإعدادية  2026 الغربية


أعلن اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية اعتماد نتيجة اللشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 ، بنسبة نجاح بلغت 87.27%، وذلك بعد انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة والرصد بدقة كاملة داخل كنترولات الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، حيث بلغ عدد المتقدمين لأداء الامتحانات 92 ألفًا و784 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الحاصلين على نسبة 50% فأكثر 80 ألفًا و839 طالبًا وطالبة.

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026  محافظة الدقهلية
اعتمد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026  محافظة الدقهلية ، بنسبة نجاح بلغت 88.7٪، وذلك بحضور المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالدقهلية،  ابراهيم طلعت رئيس لجنة النظام والمراقبة.

وبعد اعتماد  نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026  محافظة الدقهلية ، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية أن نسبة النجاح 88.7%  تمثل الطلاب الحاصلين على 50٪ فأكثر من إجمالي المتقدمين للامتحان البالغ 130 ألف طالب وطالبة، مؤكدًا أن أعمال الامتحانات والتصحيح ورصد الدرجات تمت وفق القواعد والضوابط المنظمة، وبما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين جميع الطلاب.

نتيجة الشهادة الإعدادية  2026  القاهرة


اعتمد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس الترم الاول 2026  القاهرة ، بنسبة نجاح ٧١%.

وبلغ عدد المتقدمين للامتحان ٢٠٢٩٣٢ طالب وطالبة حضر  ١٩٧٩٨٦ طالب وطالبة ونجح منهم ١٤٠٥٥٥ طالب وطالبة.

نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة 


اعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026  الجيزة

وأشار محافظ الجيزة إلى أن نسبة نجاح الطلاب بلغت 85.29% حيث تجاوز الحد الأدنى 177,109 طالبًا وطالبة، من إجمالي 208,202 طالبًا وطالبة تقدموا للامتحانات، حضر منهم 207,665.

وأضاف المحافظ أن نسبة النجاح بالقسم المهني بلغت 99.59% بعد تجاوز 245 طالبًا وطالبة للحد الأدنى، من إجمالي 268 طالبًا وطالبة تقدموا للامتحانات، حضر منهم 246.

كما بلغت نسبة النجاح بمدارس الصم وضعاف السمع 100% حيث تجاوز 50 طالبًا وطالبة الحد الأدنى.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 جنوب سيناء


اعتمد اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 بنسبة نجاح عامة بلغت 71.84% على مستوى المحافظة، وذلك بعد عرضها من الدكتورة وفاء رضا  مديرة مديرية التربية والتعليم.

وأوضحت الدكتورة وفاء رضا  مديرة مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء ، أن نسبة النجاح بالتعليم العام بلغت 75%، حيث تقدم للامتحانات 3081 طالبًا وطالبة، حضر منهم 2991، ونجح 2245 طالبًا.

