كنز لازم تحافظ عليه.. كهربا يوجه رسالة لـ إمام عاشور بخصوص الأهلي

كشف محمود عبد المنعم «كهربا»، لاعب القادسية السابق، تفاصيل حديثه مع إمام عاشور، لاعب الأهلي، بعد توقيع عقوبة عليه بسبب تخلفه عن السفر مع الفريق إلى تنزانيا .

وقال كهربا في تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي إبراهيم فايق: "أنه تحدث مع إمام عاشور بعد الأزمه، موضحًا وأخبره انه تعرض لوعكة صحية مفاجئة، إلى جانب أفراد أسرته، وهو ما تسبب في تغيبه عن السفر مع بعثة الفريق إلى تنزانيا.



موجها رسالة لـ إمام عاشور قائلا: الأهلي كنز لازم تحافظ عليه.. هذه النصيحة لإمام عاشور أو لأي لاعب آخر في الأهلي.

كهربا يفسخ تعاقده مع القادسية الكويتي

أعلن محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب القادسية الكويتي، فسخ تعاقده رسميًا مع النادي من جانبه، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية خلال الفترة الماضية، ليصبح بذلك لاعبًا حرًا وفقًا للوائح وقوانين فيفا.

ونشر كهربا عبر إنستجرام: "أعلن عن فسخ تعاقدي مع نادي القادسية الكويتي من طرفي، وذلك استنادًا إلى عدم حصولي على مستحقاتي التعاقدية خلال الفترة الماضية. وبناءً على عدد من الأحداث والمعطيات المتعلقة بهذا الشأن، أؤكد أنني أصبحت لاعبًا حرًا من اليوم مع احتفاظي بكافة حقوقي القانونية."

وأضاف كهربا أن إدارة ملف فسخ العقد يتولى مسئوليتها قانونيًا المحاميان علي عباس ومحمد الركباني، مؤكدًا أنه يتطلع لخطوة جديدة في مسيرته الكروية، داعيًا الله بالتوفيق فيما هو أفضل له.