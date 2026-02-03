قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

اجتماع مرتقب بين الولايات المتحدة وإيران في تركيا

هاجر رزق

أفادت مصادر لشبكة CNN أن كبار مسؤولي الولايات المتحدة وإيران يخططون للقاء في تركيا، الجمعة، في ظل الجهود المبذولة لإعادة إطلاق المفاوضات النووية، وفي الوقت الذي يسارع فيه الحلفاء الإقليميون لإيجاد مخرج دبلوماسي لتجنب أي عمل عسكري أمريكي ضد إيران.


 

كما يُتوقع حضور وزراء خارجية مصر، وعُمان، وباكستان، وقطر، والسعودية، والإمارات العربية المتحدة. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان اللقاء سيُعقد بشكل مباشر أم غير مباشر. وقد ضغطت الولايات المتحدة على إيران للدخول في مفاوضات مباشرة.


 

ومن المتوقع أن يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب، مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في إسطنبول، الجمعة، وفقًا لمسؤول أمريكي، ومصدر إقليمي، ومصدر آخر مطلع على الأمر.


 

و يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيزور مصر و السعودية يومي الثلاثاء والأربعاء، بحسب تقارير وسائل اعلام عالمية.


 

و يترأس الرئيسان عبد الفتاح السيسي و رجب طيب أردوغان، الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا، بالإضافة إلى أنه ستتمّ مناقشة ملفات المنطقة والملفات السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.


 

وبحسب مصادر مطلعة، فإن زيارة أردوغان للسعودية  تدور حول صفقة محتملة أو تعاون محتمل، بين أنقرة والرياض، من خلال مشاريع الصناعات الدفاعية.


 

