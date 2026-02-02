قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أفضل ما يقرأ في ليلة النصف من شعبان.. 4 سور لم يتركها النبي تزيد الرزق وتغفر الذنوب
خسر 2400 جنيه في 24 ساعة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب اليوم
أحمد موسى: إيران وأمريكا سيجلسان معا في جلسات بتركيا يوم الجمعة
أحمد موسى عن أبو الغيط: لا علاقة ولا صورة ولا لقاء ولا أي شيء بينه وبين إبستين
متحدث الصحة: الرئيس السيسي وجه بتقديم كل الدعم للأشقاء الفلسطينيين
أفضل سورة تجلب الرزق في ليلة النصف من شعبان.. اقرأها الآن وسترى عجائب الخيرات
ملفات إبستين على صفيح ساخن.. الموساد وأسماء كبيرة في الصورة| فيديو
كواليس قضية إبستين وتداعياتها.. فضيحة لـ كبار الساسة ورجال الأعمال.. فيديو
بشرى سارة لـ حمزة عبد الكريم قبل بدء مشواره مع برشلونة
الدوري السعودي| نيوم يتأخر أمام الأخدود بهدف في الشوط الأول
برلماني: حماية الشواطئ والأمن البيئي أولوية وطنية وفق توجيهات القيادة السياسية
أول رد من أبو الغيط على ذكر اسمه ضمن ملفات إبستين.. أحمد موسى يروي التفصيل
1100 جنيه تبخرت من عيار 21.. سعر الذهب يواصل نزيف الخسائر بشكل حاد

تراجع جديد يضرب سعر الذهب.. وخسائر عيار 21 تتجاوز 1100 جنيه
تراجع جديد يضرب سعر الذهب.. وخسائر عيار 21 تتجاوز 1100 جنيه
عبد العزيز جمال

يواصل سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر، الإثنين 2 فبراير 2026، نزيف التراجع الحاد، وسط حالة من الاضطراب تسيطر على محلات الصاغة، بعد خسائر كبيرة للمعدن الأصفر خلال فترة قصيرة. 

سعر الذهب

وجاء هذا التراجع القوي امتدادًا لموجة تصحيح عنيفة ضربت أسعار الذهب عالميًا، لتُفقد سعر الذهب في مصر أكثر من 1110 جنيهات من أعلى مستوى سجله قبل أيام.

سعر الذهب يفقد أكثر من 1110 جنيهات

سجل الذهب عيار 21 خسارة ثقيلة بعدما تراجع من أعلى قيمة بلغها عند مستوى 7550 جنيهًا للجرام، ليواصل الهبوط التدريجي حتى مستوياته الحالية، في واحدة من أعنف موجات التراجع التي يشهدها السوق خلال السنوات الأخيرة.

ويُعد هذا الانخفاض الكبير مصدر قلق للمستثمرين، في الوقت الذي يراه فيه آخرون فرصة محتملة للشراء، خاصة في ظل التذبذب الحاد الذي بات السمة الأبرز لتحركات أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة.
 

أسعار الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية

وبحسب متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر، وبدون احتساب المصنعية، جاءت الأسعار على النحو التالي:

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 7360 جنيهًا للبيع، و7305 جنيهات للشراء.
وسجل الذهب عيار 22 سعر 6745 جنيهًا للبيع، و6695 جنيهًا للشراء.
أما سعر الذهب عيار 21 اليوم فقد بلغ 6440 جنيهًا للبيع، و6390 جنيهًا للشراء.
وسجل الذهب عيار 18 نحو 5520 جنيهًا للبيع، و5475 جنيهًا للشراء.
فيما بلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 4295 جنيهًا للبيع، و4260 جنيهًا للشراء.
وسجل الذهب عيار 12 نحو 3680 جنيهًا للبيع، و3650 جنيهًا للشراء.
وسجل سعر الجنيه الذهب 51520 جنيهًا للبيع، و51120 جنيهًا للشراء.
أما سعر الأونصة بالجنيه المصري فقد بلغ 228920 جنيهًا للبيع، و227145 جنيهًا للشراء.
في حين سجلت الأونصة بالدولار نحو 4666.88 دولارًا.

سعر الذهب اليوم في مصر

أسباب استمرار تراجع أسعار الذهب

يأتي هذا التراجع المتواصل في أسعار الذهب نتيجة مجموعة من العوامل الضاغطة، في مقدمتها الهبوط القوي في أسعار الذهب عالميًا، بالتزامن مع تحركات الدولار الأمريكي، وارتفاع شهية المخاطرة لدى المستثمرين، ما دفعهم للتخلي عن الأصول الآمنة وعلى رأسها الذهب.

وتعرض الذهب لضغوط إضافية بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترشيح كيفن وورش لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي المعروف بساسته المتشددة، وهو ما أثار حالة من القلق في الأسواق، ودفع المستثمرين إلى إعادة تقييم مراكزهم الاستثمارية.

سعر الذهب اليوم في مصر

هبوط عالمي يضغط على سوق الصاغة

على المستوى العالمي، واصلت أسعار الذهب تراجعها الحاد مع بداية تعاملات الأسبوع، بعد قرارات رفعت من متطلبات الهامش على عقود المعادن، إلى جانب موجة بيع قوية شهدتها أسواق المعادن النفيسة عقب تطورات سياسية جديدة.

وتعرض الذهب لضغوط إضافية مع تحول المستثمرين نحو الأصول ذات المخاطر المرتفعة، مدفوعين بتراجع التوترات الجيوسياسية، وهو ما أدى إلى عمليات بيع مكثفة للمعدن الأصفر بعد المكاسب القياسية التي حققها مؤخرًا.

سعر الذهب اليوم في مصر

جني أرباح وتصحيح سعري عنيف

ما يشهده سوق الذهب حاليًا يندرج في إطار عمليات جني أرباح واسعة، بعد الارتفاعات القياسية التي سجلها الذهب خلال الأسابيع الماضية، حيث يسعى المستثمرون إلى تأمين أرباحهم قبل إعادة بناء مراكز جديدة.

وفي المقابل، لا تستبعد بعض التوقعات عودة الذهب إلى مسار الصعود خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاء موجة التصحيح الحالية، خاصة إذا عادت المخاوف الاقتصادية العالمية إلى الواجهة من جديد.

