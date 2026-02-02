بشرى سارة لـ حمزة عبد الكريم قبل بدء مشواره مع برشلونة

زف نادي برشلونة الإسباني، بشرى سارة، اليوم الإثنين، للاعب المصري حمزة عبد الكريم، المهاجم المنتقل حديثا إلى البلوجرانا قادما من الأهلي، وذلك قبل بدء مشواره مع فريق أتلتيك برشلونة.

وقال نادي برشلونة، في بيان: “تعرض عزيز عيسى مهاجم برشلونة أتلتيك لإصابة عضلية في العضلة المقربة لساقه اليمنى، والتي حدثت خلال مباراة الأمس في تيراسا، وسيستغرق التعافي حوالي 3 أسابيع”.

ويعد عزيز عيسى، هو أحد منافسي حمزة عبد الكريم في خط هجوم فريق برشلونة أتلتيك، لكنه تعرض للإصابة؛ مما سيجعل الفرصة سانحة لـ حمزة عبد الكريم من أجل البدء أساسيا في المباريات المقبلة.

وكان حمزة عبد الكريم قد انتقل إلى برشلونة أتلتيك، دون مقابل، لمدة 6 أشهر، مع بند “أحقية شراء”.