بعد حمزة عبد الكريم.. برشلونة يعلن تعاقده مع صفقة جديدة

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الاثنين، تعاقده مع صفقة جديدة، في إطار خطة البلوجرانا لدعم فريق برشلونة أتلتيك من أجل تدعيم الفريق الأول في الفترة المقبلة.

وكان حمزة عبد الكريم قد انتقل إلى برشلونة أتلتيك لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة قادما من النادي الأهلي مع وجود بند أحقية شراء.

وقال نادي برشلونة في بيان: “توصل النادي إلى اتفاق مع نادي ديفينسور سبورتينج الأوروجوياني لضم المدافع باتريسيو باسيفيكو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، مع تضمّن العقد بند أحقية الشراء لصالح النادي الكتالوني بنهاية الموسم”.

وأضاف: “يبلغ باسيفيكو من العمر 18 عامًا، حيث وُلد في مونتيفيديو يوم 8 أبريل 2006، ويجيد اللعب في مركزي الظهير الأيسر وقلب الدفاع، كما يتمتع بطول فارع يبلغ 1.87 متر، ما يمنحه أفضلية في الالتحامات البدنية واللعب الهوائي، إلى جانب قدرته على بناء اللعب من الخلف”.

واختتم: “يمتلك المدافع الأوروجوياني خبرات دولية مع منتخبات أوروجواي السنية، إذ شارك مع منتخبي تحت 17 وتحت 20 عامًا، كما خاض 37 مباراة في الدوري الأوروجوياني، إضافة إلى مشاركاته في بطولة الكأس وكأس ليبرتادوريس تحت 20 عامًا”.