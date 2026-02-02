بعد غياب طويل.. بطلة همام في أمستردام تتحدث عن غيابها بالفن وهجرتها لأمريكا

كشف الفنانة موناليزا، سبب غيابها عن الفن لما يزيد عن 20 عاماً، مؤكدة أن قرار الإعتزال جاء بسبب هجرتها لأمريكا وزواجها ثم أنجبت 3 فتيات لكي تُكون أسرة، موضحة أنها سعيدة للغاية بقرارها فالحياة في أمريكا مختلف عن مصر للغاية.



وتابعت الفنانة موناليزا، حديثها خلال مداخلة عبر تطبيق زووم من أمريكا، في برنامج تفاصيل مع الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد 2 قائلة: "أنا مش قاصدة الإختفاء ده وسيبت التمثيل علشان أتجوزت وخلفت والزواج حصل بعد فيلم أصحاب ولا بيزنس، ودخلت الفن عن طريق الصدقة ووقتها كنت بصمم إستعراضات رقص وبقدم إعلانات والفنان مصطفى قمر وقتها كلمني علشان أدرب رقص وفي مخرج هو اللي أكتشفني وصاحبتي كانت شغالة في التمثيل وقدمتني للمخرج ده وبعدها روحت علشان يختبروني في أودشن لفيلم همام في أمستردام ووقع عليا الإختيار".



وأشارت الفنانة موناليزا، إلى أنها كانت سعيدة بردود أفعال الجمهور حول دورها في فيلم همام في أمستردام وأحبت التمثيل لكن الوسط الفني كان صعباً للغاية في ذلك التوقيت، مردفة أنها كان لديها صراع بين الرفض والقبول في التمثيل.



وأضافت الفنانة موناليزا: "الوسط الفني صعب شوية علشان فيه حاجات وحشة ولكن في الوسط بتقابلني حاجات فيها الكويس والوحش وكان عندي صراع بين أكمل في التمثيل ولا أنا مش كاملة في حاجة نقصاني".