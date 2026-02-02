متحدث الصحة: 150 مستشفى في 27 محافظة جاهزة لاستقبال الجرحى والمصابين من غزة

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، عن استعدادات القطاع الصحي في مصر لاستقبال الجرحى والمصابين من قطاع غزة؛ بعد الافتتاح الجزئي للمعبر، قائلًا: "بالأمس كان هناك اجتماع للدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، تناول تلك الاستعدادات، وهناك توجيه واضح من الرئيس السيسي بتقديم كل أشكال الدعم الصحي للأشقاء من قطاع غزة".

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار،: "نتحدث عن 150 مستشفى في 27 محافظة تم رفع درجة الاستعداد بها لاستقبال المصابين والجرحى، بالإضافة إلى 250–300 سيارة إسعاف جاهزة للتعامل مع الحالات، منهم 60 عربة إسعاف موجودة بالفعل في المعبر".

وأشاد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، بدور الهلال الأحمر المصري، قائلًا: "لا ننسى دور الهلال الأحمر المصري، ذراع الدولة الوطني الإنساني في التعامل مع الحالات، وتوفير الأمور اللوجستية لهم".

وعن أعداد المصابين الذين وصلوا إلى مصر وحالتهم، قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة،: "جاهزون لاستقبال كل الحالات، الحالات التي دخلت اليوم بعضهم يحتاجون لجراحات عيون ويتم نقلهم حاليًا إلى مراكز متخصصة لدخول العمليات اليوم أيضًا، وهو أمر يحتاج إلى دقة طبية بالغة، بالإضافة إلى حالات كسور نتيجة الحرب، بالإضافة إلى بعض الأطفال، وليست هناك حالات أمراض مزمنة".

وعن أعداد من تم استكمال علاجهم في مصر، قال: “استقبلنا ما يزيد على 8 آلاف مصاب ومريض، وتم علاجهم في مصر من خلال المستشفيات في الوقت الذي كان فيه المعبر مفتوحا في المرحلة السابقة”.

وأكد: "نتحدث عن 12 ألف طبيب مستعدين للتعامل مع الحالات في كامل التخصصات".