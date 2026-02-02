قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار التوك شو| ملفات إبستين على صفيح ساخن.. وتحذير عاجل من الأرصاد
بعد الجيل الأول.. آبل تدرس إنتاج آيفون قابل للطي بتصميم الصدفة
الفنانة موناليزا تكشف حقيقة خلافها مع النجم محمد هنيدي
تحملت ما لا يتحمله بشر.. محمد عواد يكشف تفاصيل أزمته مع نادي الزمالك
موناليزا تكشف تفاصيل هجرتها لأمريكا لتكوين أسرة
رئيس حزب الوفد: أثق في الدكتور مصطفى مدبولي وأعتقد أنه مستمر
الصحة: خطة الطوارئ لاستقبال مصابي غزة تشمل 250 إلى 300 سيارة إسعاف
أسعار فوانيس رمضان 2026 .. أمكان الشراء وأحدث الموديلات لهذا العام
خالد زكي عن مشاركته بمسلسل فخر الدلتا: بقدم كوميديا راقية.. وأحمد رمزى موهوب
19 مرشحًا يتنافسون على مقعد نقيب المهندسين.. اعتماد الكشوف النهائية رسميا
آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الإثنين في البنوك
اقتصاد

أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين.. عيار 21 يسجل 493.75 ريال

أسعار الذهب في السعودية
أسعار الذهب في السعودية
محمد صبيح

شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين استقرارًا نسبيًا في التعاملات، وفقًا لمتوسط الأسعار المعلنة تبعًا لحركة سوق الصرف، حيث حافظت الأعيرة المختلفة على مستويات متقاربة وسط متابعة من المستثمرين والمقبلين على الشراء.

وسجل عيار 21 الأكثر تداولًا في المملكة نحو 493.75 ريال، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب حوالي 3950.00 ريال، في ظل استمرار اهتمام الأسواق بتحركات المعدن النفيس عالميًا.

أسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال السعودي

عيار 24: 564.25 ريال

عيار 22: 517.25 ريال

عيار 21: 493.75 ريال

عيار 18: 423.25 ريال

عيار 14: 329.25 ريال

عيار 12: 282.25 ريال

عيار الذهبسعر الذهب 
الأونصة بالدولار4680.21 دولار

سعر الأونصة والجنيه الذهب اليوم

سعر الأونصة بالريال السعودي: 17551.50 ريال

سعر الجنيه الذهب: 3950.00 ريالا

سعر الأونصة بالدولار: 4680.21 دولار

الذهب في السوق السعودي

يعد الذهب من أكثر الملاذات الآمنة التي تحظى باهتمام واسع داخل السعودية، سواء لأغراض الاستثمار أو الادخار أو المقبلين على الزواج، حيث تتغير الأسعار يوميًا وفقًا للتطورات العالمية في البورصات وحركة الدولار.

آلام المعدة المتكررة.. متى تكون إنذارًا لمرض خطير لا يجب تجاهله؟

زعل أم اكتئاب؟ متى يكون الحزن الطويل مرضًا نفسيًا يحتاج علاجًا؟

BMW ودودج.. مزاد جديد لسيارات جمارك الإسكندرية والسلوم ومطروح

رسالة ماجستير حول حلول الأمن السيبراني لأنظمة إنترنت الأشياء بهندسة الزقازيق

