أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين.. عيار 21 يسجل 493.75 ريال

شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين استقرارًا نسبيًا في التعاملات، وفقًا لمتوسط الأسعار المعلنة تبعًا لحركة سوق الصرف، حيث حافظت الأعيرة المختلفة على مستويات متقاربة وسط متابعة من المستثمرين والمقبلين على الشراء.

وسجل عيار 21 الأكثر تداولًا في المملكة نحو 493.75 ريال، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب حوالي 3950.00 ريال، في ظل استمرار اهتمام الأسواق بتحركات المعدن النفيس عالميًا.

أسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال السعودي

عيار 24: 564.25 ريال

عيار 22: 517.25 ريال

عيار 21: 493.75 ريال

عيار 18: 423.25 ريال

عيار 14: 329.25 ريال

عيار 12: 282.25 ريال

سعر الأونصة والجنيه الذهب اليوم

سعر الأونصة بالريال السعودي: 17551.50 ريال

سعر الجنيه الذهب: 3950.00 ريالا

سعر الأونصة بالدولار: 4680.21 دولار

الذهب في السوق السعودي

يعد الذهب من أكثر الملاذات الآمنة التي تحظى باهتمام واسع داخل السعودية، سواء لأغراض الاستثمار أو الادخار أو المقبلين على الزواج، حيث تتغير الأسعار يوميًا وفقًا للتطورات العالمية في البورصات وحركة الدولار.