كرتونة البيض بـ110 جنيهات.. متحدث الزراعة: ضخ كميات ضخمة من السلع بتخفيضات هائلة

افتتحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أول منافذها لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة، في إطار استعدادات الدولة لاستقبال شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن معارض «أهلًا رمضان» الهادفة إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وضبط الأسواق.

افتتاح منافذ الزراعة

وأكد الدكتور خالد جاد المتحدث الإعلامى لوزارة الزراعة، أن افتتاح هذا المنفذ يأتي ضمن خطة موسعة تستمر حتى حلول شهر رمضان، وتشمل التوسع في افتتاح منافذ ثابتة ومتحركة بجميع المحافظات، بالتنسيق الكامل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، لضمان توافر السلع بكميات كافية ومنع أي ممارسات احتكارية.

تخفيضات تصل لـ20%

وأوضح "جاد" خلال تصريحات ل"صدي البلد " أن أسعار السلع المعروضة داخل المنافذ تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية بنسبة تتراوح بين 20% و30%، مشيرا إلى أن نحو 80% من المنتجات المطروحة هي من إنتاج جهات تابعة لوزارة الزراعة، بما في ذلك قطاعات الإنتاج الزراعي والزراعة المحمية، إلى جانب شركات ومراكز بحثية مثل مضارب الأرز، ومعهد الإنتاج الحيواني، ومعهد تكنولوجيا الأغذية.

أسعار اللحوم

وفيما يخص أسعار اللحوم، أوضح أن طرح اللحوم البلدية بأسعار تتراوح بين 280 و300 جنيه للكيلو، بينما تصل بعض الأصناف إلى 350 جنيهًا وفقًا للدرجة والجودة، في حين يتم توفير اللحوم المجمدة بسعر يقارب 250 جنيهًا للكيلو، بما يلبي احتياجات مختلف شرائح المواطنين.



وتابع قائلا: "كما تشمل المنافذ كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة الطازجة، التي يتم ضخها يوميًا من خلال الإنتاج المباشر للوزارة، إضافة إلى المنتجات المعبأة، مع التأكيد على جاهزية الوزارة لطرح كميات إضافية طوال شهر رمضان لضمان استقرار الأسواق".

وكشف متحدث الوزارة عن خطة لافتتاح منافذ جديدة خلال الأيام المقبلة في عدد من المناطق بالقاهرة مثل باب الشعرية ومصر الجديدة، إلى جانب منافذ أخرى في الجيزة وعدد من المحافظات، بالتعاون مع المحافظين، فضلًا عن الدفع بسيارات متنقلة لتغطية الميادين العامة والمناطق النائية.



أسعار السلع

وجاءت قائمة الأسعار بمعرض وزارة الزراعة فى المتحف الزراعي بالدقي كما يلي:



كيلو اللحم ب 280 جنيهًا

كيلو البطاطس ب 6 جنيهات

كرتونة البيض 110 جنيهات

كيلو الجزر ب 10 جنيهات

كيلو البصل 8 جنيهات

كيلو الأرز 22 جنيهًا

لتر الزيت يبدأ من 50 جنيهًا

كيلو البلح يبدأ من 20 جنيهًا

كيلو السمك البلطى يبدأ من 55 جنيهًا

تخفيضات على ياميش رمضان 40%