قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كسوف الشمس يوم 17 فبراير 2026
سندرلاند يكتسح بيرنلي بثلاثية في الدوري الإنجليزي
أخبار التوك شو| ملفات إبستين على صفيح ساخن.. وتحذير عاجل من الأرصاد
بعد الجيل الأول.. آبل تدرس إنتاج آيفون قابل للطي بتصميم الصدفة
الفنانة موناليزا تكشف حقيقة خلافها مع النجم محمد هنيدي
تحملت ما لا يتحمله بشر.. محمد عواد يكشف تفاصيل أزمته مع نادي الزمالك
موناليزا تكشف تفاصيل هجرتها لأمريكا لتكوين أسرة
رئيس حزب الوفد: أثق في الدكتور مصطفى مدبولي وأعتقد أنه مستمر
الصحة: خطة الطوارئ لاستقبال مصابي غزة تشمل 250 إلى 300 سيارة إسعاف
أسعار فوانيس رمضان 2026 .. أمكان الشراء وأحدث الموديلات لهذا العام
خالد زكي عن مشاركته بمسلسل فخر الدلتا: بقدم كوميديا راقية.. وأحمد رمزى موهوب
19 مرشحًا يتنافسون على مقعد نقيب المهندسين.. اعتماد الكشوف النهائية رسميا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كرتونة البيض بـ110 جنيهات.. متحدث الزراعة: ضخ كميات ضخمة من السلع بتخفيضات هائلة

وزير الزراعة
وزير الزراعة
شيماء مجدي

افتتحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أول منافذها لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة، في إطار استعدادات الدولة لاستقبال شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن معارض «أهلًا رمضان» الهادفة إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وضبط الأسواق.

افتتاح منافذ الزراعة 

وأكد الدكتور خالد جاد المتحدث الإعلامى لوزارة الزراعة،  أن افتتاح هذا المنفذ يأتي ضمن خطة موسعة تستمر حتى حلول شهر رمضان، وتشمل التوسع في افتتاح منافذ ثابتة ومتحركة بجميع المحافظات، بالتنسيق الكامل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، لضمان توافر السلع بكميات كافية ومنع أي ممارسات احتكارية.

تخفيضات تصل لـ20% 

وأوضح "جاد" خلال تصريحات ل"صدي البلد " أن أسعار السلع المعروضة داخل المنافذ تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية بنسبة تتراوح بين 20% و30%، مشيرا إلى أن نحو 80% من المنتجات المطروحة هي من إنتاج جهات تابعة لوزارة الزراعة، بما في ذلك قطاعات الإنتاج الزراعي والزراعة المحمية، إلى جانب شركات ومراكز بحثية مثل مضارب الأرز، ومعهد الإنتاج الحيواني، ومعهد تكنولوجيا الأغذية.

أسعار اللحوم

وفيما يخص أسعار اللحوم، أوضح أن طرح اللحوم البلدية بأسعار تتراوح بين 280 و300 جنيه للكيلو، بينما تصل بعض الأصناف إلى 350 جنيهًا وفقًا للدرجة والجودة، في حين يتم توفير اللحوم المجمدة بسعر يقارب 250 جنيهًا للكيلو، بما يلبي احتياجات مختلف شرائح المواطنين.
 

وتابع قائلا: "كما تشمل المنافذ كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة الطازجة، التي يتم ضخها يوميًا من خلال الإنتاج المباشر للوزارة، إضافة إلى المنتجات المعبأة، مع التأكيد على جاهزية الوزارة لطرح كميات إضافية طوال شهر رمضان لضمان استقرار الأسواق".

وكشف متحدث الوزارة عن خطة لافتتاح منافذ جديدة خلال الأيام المقبلة في عدد من المناطق بالقاهرة مثل باب الشعرية ومصر الجديدة، إلى جانب منافذ أخرى في الجيزة وعدد من المحافظات، بالتعاون مع المحافظين، فضلًا عن الدفع بسيارات متنقلة لتغطية الميادين العامة والمناطق النائية.
 

أسعار السلع 

وجاءت قائمة الأسعار بمعرض وزارة الزراعة فى المتحف الزراعي بالدقي كما يلي:


كيلو اللحم ب 280 جنيهًا 
كيلو البطاطس ب 6 جنيهات
كرتونة البيض 110 جنيهات
كيلو الجزر ب 10 جنيهات
كيلو البصل 8 جنيهات 
كيلو الأرز 22 جنيهًا 
لتر الزيت يبدأ من 50 جنيهًا 
كيلو البلح يبدأ من 20 جنيهًا 
كيلو السمك البلطى يبدأ من 55 جنيهًا 
تخفيضات على ياميش رمضان 40%

الزراعة وزارة الزراعة اللحوم منافذ الزراعة السلع مخفضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد التراجع الحاد من أعلى قمة

عيار 21 نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد موجة خسائر غير مسبوقة

تراجع جديد يضرب سعر الذهب.. وخسائر عيار 21 تتجاوز 1100 جنيه

1100 جنيه تبخرت من عيار 21.. سعر الذهب يواصل نزيف الخسائر بشكل حاد

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

تداول كشوف نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالاسم ورقم الجلوس عبر "فيس بوك"|صور

الفنان محمود حجازى

عاشرها بالإكراه| التحريات تكشف حقيقة واقعة اتهام محمود حجازي باغتصاب فتاة

الذهب

لم يحدث منذ عام 1983| انخفاض أسعار الذهب والفضة في السوق العالمي.. فيديو

سعر الجنيه الذهب

خسر 2400 جنيه في 24 ساعة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب اليوم

ثماني طعنات أنهت حياته.. تفاصيل استشهاد النقيب عمر معاني بالحامول

ثماني طعنات أنهت حياته.. تفاصيل استشهاد النقيب عمر معاني بالحامول

الطبيب الشاب وتويتة التنبؤ بوفاته

"يوم ما أموت يكون بدور برد"| حكاية طبيب شاب تنبأ بوفاته قبل رحيله بساعات.. قصة أحزنت رواد السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

حكومة الكونغو الديمقراطية

حكومة الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو يوقعان على الشروط المرجعية لمؤتمر منطقة البحيرات الكبرى

قطر

قطر تؤكد أن فتح معبر رفح الحدودي أمام حركة تنقل الفلسطينيين خطوة في الاتجاه الصحيح

مساعدات غزة

اتهامات بالإبادة الجماعية.. القضاء الفرنسي يلاحق معرقِلات مساعدات غزة

بالصور

آلام المعدة المتكررة.. متى تكون إنذارًا لمرض خطير لا يجب تجاهله؟

آلام المعدة المتكررة.. متى تكون إنذارًا لمرض خطير لا يجب تجاهله؟
آلام المعدة المتكررة.. متى تكون إنذارًا لمرض خطير لا يجب تجاهله؟
آلام المعدة المتكررة.. متى تكون إنذارًا لمرض خطير لا يجب تجاهله؟

زعل أم اكتئاب؟ متى يكون الحزن الطويل مرضًا نفسيًا يحتاج علاجًا؟

حزن
حزن
حزن

BMW ودودج.. مزاد جديد لسيارات جمارك الإسكندرية والسلوم ومطروح

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

رسالة ماجستير حول حلول الأمن السيبراني لأنظمة إنترنت الأشياء بهندسة الزقازيق

جانب من المناقشة
جانب من المناقشة
جانب من المناقشة

فيديو

لو معايا رصـ.ــاصة هــقــ.ـتـ.ـل أحمد موسى

لو معايا رصـ.ــاصة واحدة هــقــ.ـتـ.ـل أحمد موسى.. تــحـ.ـريـض علني وبلاغ عاجل على الهواء

برومو مسلسل "هى كيميا"

رمضان 2026.. طرح البرومو الثانى من مسلسل هى كيميا

سيارات برابوس

برابوس تطلق وحوشا جديدة بتوقيع فاخر وأرقام صادمة.. فيديو

نجوم تعرضوا للسرقة على يد الخدم

الخيانة من الداخل.. خادمات يقلبن حياة نجوم الفن إلى كوابيس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سمات الحب

المزيد