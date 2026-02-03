لا توجد عروض.. مصدر بالزمالك يكشف تفاصيل أزمة عواد والعقوبة الموقعة عليه

كشف الإعلامي خالد الغندور عن حقيقة ما تردد بشأن تلقي الحارس محمد عواد عروضًا للرحيل خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن النادي لم يتلقَّ أي عروض رسمية لضم اللاعب.

وكتب الغندور عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “مصدر بالزمالك لا نملك أي عروض لـ محمد عواد والحارس هو من طلب الرحيل عن النادي وتعهد باستقدام عروض ولكن لم تأت له أي عروض”.

وتابع: “عواد لن يرحل عن الفريق وهو يخضع لعقوبة بعد رفضه الانضمام لمعسكر الفريق بسبب رفضه في تطبيق سياسة الجهاز الفني”.

واختتم: “أي لاعب داخل الفريق عليه الالتزام بلائحة النادي وإذا خرج عن السياق يتم محاسبته وهو ما حدث في واقعة عواد مثلما صرح المدير الفني للفريق معتمد جمال”.

قال محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك، إنه يشعر بظلم داخل النادي، رغم كل ما قدمه من جهود وإنجازات مع الفريق، مؤكدًا أنه لم يفتعل أي مشاكل طوال مسيرته.

وأضاف محمد عواد، في تصريحات نقلها الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، عبر فضائية “أون تايم سبورتس”، أنه يكن الاحترام الكامل لرئيس النادي حسين لبيب، الذي تعامل معه دائمًا برقي وتقدير، لكنه أبدى استياءه من بعض أعضاء مجلس الإدارة الذين وصف طريقة تعاملهم معه بأنها “غير لائقة”.

وكشف اللاعب أنه في بداية الموسم تلقى عرضًا من النادي المصري؛ لكنه رفضه، رغبة في الاستمرار مع الزمالك، مؤكدًا أن الملعب كان دائمًا الفيصل في قراراته.

وأشار إلى أنه طلب الرحيل، سواء في يناير أو الصيف المقبل؛ بما يضمن استفادة النادي، لكنه قرر احترام ارتباطه بالنادي وجمهوره الذي يعشقه.

