مرسيدس G-Class بتحديثات جديدة تخطف الأنظار .. صور
أفضل ما يقرأ في ليلة النصف من شعبان.. 4 سور لم يتركها النبي تزيد الرزق وتغفر الذنوب
خسر 2400 جنيه في 24 ساعة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب اليوم
أحمد موسى: إيران وأمريكا سيجلسان معا في جلسات بتركيا يوم الجمعة
أحمد موسى عن أبو الغيط: لا علاقة ولا صورة ولا لقاء ولا أي شيء بينه وبين إبستين
متحدث الصحة: الرئيس السيسي وجه بتقديم كل الدعم للأشقاء الفلسطينيين
أفضل سورة تجلب الرزق في ليلة النصف من شعبان.. اقرأها الآن وسترى عجائب الخيرات
ملفات إبستين على صفيح ساخن.. الموساد وأسماء كبيرة في الصورة| فيديو
كواليس قضية إبستين وتداعياتها.. فضيحة لـ كبار الساسة ورجال الأعمال.. فيديو
بشرى سارة لـ حمزة عبد الكريم قبل بدء مشواره مع برشلونة
الدوري السعودي| نيوم يتأخر أمام الأخدود بهدف في الشوط الأول
الموت أقرب من رمش العين.. صديق الطبيب أحمد يكشف القصة الكاملة لرحيله

أحمد العيسوي

في لحظة خاطفة، غيّب الموت شابًا في مقتبل العمر، ترك أثرًا إنسانيًا عميقًا في قلوب كل من عرفوه. لم يكن خبر وفاة الدكتور أحمد مصطفى مجرد رقم جديد في سجل الراحلين، بل صدمة قاسية لأصدقائه وأسرته وكل من تعامل معه عن قرب. وبين الحزن والأسى، خرج صديقه المقرب أحمد الجمال ليروي تفاصيل إنسانية صادقة عن شخصية الراحل، وأيامه الأخيرة، ورسالة مؤثرة يوجّهها إلى الشباب، مؤكدًا أن الدنيا زائلة وأن الموت أقرب مما نتصور.

“مش ابن دنيا”.. شهادة صديق عن أخلاق الراحل
 قال أحمد الجمال، في تصريحات خاصة لـ صدي البلد إن وفاة صديقه جعلته يفهم معنى كلمات كانت ترددها والدته منذ طفولته، حين كانت تقول إن المتوفى “مش ابن دنيا”. وأوضح أن هذه العبارة لم يدرك معناها الحقيقي إلا بعد رحيل أحمد مصطفى، مؤكدًا أن صديقه كان بالفعل شخصًا غير متعلّق بزينة الحياة أو مغرياتها.
وأضاف الجمال: “أحمد كان إنسانًا طيبًا جدًا، خلوقًا إلى أبعد حد، مجتهدًا في عمله، مهتمًا بمستقبله، وملتزمًا دينيًا بشكل واضح. أخلاقه كانت عالية، ولم يُعرف عنه يومًا أنه أساء إلى أحد أو تفوّه بكلمة سيئة في حق أي إنسان”.

حياة بلا مشاكل وعلاقات إنسانية راقية
تحدث الجمال عن طبيعة شخصية الراحل، مشيرًا إلى أنه كان محبوبًا من الجميع، قريبًا من أسرته، بارًا بوالديه، وحريصًا على علاقاته مع أصدقائه. وقال إن أحمد كان بمثابة “الأب” داخل منزله، يتحمل المسؤولية منذ صغره، ويوازن بين دراسته وعمله.
ورغم انشغاله بالمشروعات والعمل في مجال الميديا، ظل محافظًا على هدوئه وأخلاقه، بعيدًا تمامًا عن المشاكل أو الخلافات، ولم يكن متزوجًا، إذ لم يتجاوز عمره 25 عامًا، وكان ما يزال في بداية طريقه.

تفاصيل الأيام الأخيرة.. لا إهمال طبي
وحول ملابسات الوفاة، نفى أحمد الجمال بشكل قاطع وجود أي إهمال طبي، موضحًا أن الراحل كان يعاني من دور برد عادي خلال فترة سابقة، وكان يتناول الأدوية بشكل منتظم.
وأضاف أن الأعراض تطورت في الأيام الأخيرة إلى كحة شديدة، ما دفعه للتوجه إلى المستشفى، حيث أجرى الفحوصات والأشعة، وتبيّن إصابته بالتهاب رئوي حاد. وأكد أن تلك الساعات كانت من أصعب اللحظات، إذ لم تمضِ سوى أيام قليلة حتى وافته المنية، في قضاء وقدر لا مفر منه.

طموحات كبيرة انتهت في لحظة
أشار الجمال إلى أن أحمد مصطفى كان شابًا طموحًا، مليئًا بالأحلام، يسعى لتحقيق الكثير على المستوى المهني والإنساني. كان معروفًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ناجحًا في مجاله، وحياته تبدو ميسّرة من الخارج، لكن القدر كان له كلمة أخرى.
وقال: “في لحظة، كل شيء انتهى، وكل الأحلام توقفت. هذا يثبت أن الدنيا لا تساوي شيئًا أمام إرادة الله”.

رسالة مؤثرة للشباب
واختتم أحمد الجمال حديثه برسالة مؤثرة وجّهها إلى الشباب، دعاهم فيها إلى الإفاقة مبكرًا، وعدم الانشغال الزائد بالدنيا، معتبرًا أن قصة رحيل أحمد مصطفى يجب أن تكون عبرة للجميع.
وأضاف: “كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، الموت أقرب من رمش العين. لا أحد يضمن عمره أو لحظته الأخيرة. أتمنى أن نعتبر جميعًا، وأن نراجع أنفسنا قبل فوات الأوان”.


رحل أحمد مصطفى جسدًا، لكن سيرته الطيبة وأخلاقه الرفيعة ما زالت حاضرة في قلوب من عرفوه. قصة شاب ناجح، خلوق، وطموح، انتهت سريعًا، لكنها تحمل بين سطورها درسًا عميقًا عن هشاشة الحياة وقصرها. وبين الحزن والدعاء، يبقى الأمل أن تكون هذه القصة تذكرة صادقة بأن ما يبقى في النهاية هو العمل الصالح والأثر الطيب. رحم الله أحمد مصطفى، وألهم أهله وأصدقاءه الصبر والسلوان.

عيار 21 نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد التراجع الحاد من أعلى قمة

عيار 21 نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد موجة خسائر غير مسبوقة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

تداول كشوف نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالاسم ورقم الجلوس عبر "فيس بوك"|صور

تراجع جديد يضرب سعر الذهب.. وخسائر عيار 21 تتجاوز 1100 جنيه

1100 جنيه تبخرت من عيار 21.. سعر الذهب يواصل نزيف الخسائر بشكل حاد

الفنان محمود حجازى

عاشرها بالإكراه| التحريات تكشف حقيقة واقعة اتهام محمود حجازي باغتصاب فتاة

محافظ كفر الشيخ

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

الذهب

لم يحدث منذ عام 1983| انخفاض أسعار الذهب والفضة في السوق العالمي.. فيديو

ثماني طعنات أنهت حياته.. تفاصيل استشهاد النقيب عمر معاني بالحامول

ثماني طعنات أنهت حياته.. تفاصيل استشهاد النقيب عمر معاني بالحامول

الطبيب الشاب وتويتة التنبؤ بوفاته

"يوم ما أموت يكون بدور برد"| حكاية طبيب شاب تنبأ بوفاته قبل رحيله بساعات.. قصة أحزنت رواد السوشيال ميديا

القذافي

بمساعدة الموساد والـMI6.. جيفري إبستين خطط لسرقة 80 مليار دولار ليبية بعد مقتل القذافي

مباحثات كويتية سويسرية

مباحثات كويتية سويسرية تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين

السيارات الكهربائية

مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا تتجاوز البنزين

بالصور

نجمهم خفيف وحظهم متقلب.. أبراج مطالبة بالحذر من الحسد والعكوسات في فبراير

لا تخافوا ولكن احذروا.. أبراج عليها عين وحسد وعكوسات مفاجئة في شهر 2 (فبراير)
لا تخافوا ولكن احذروا.. أبراج عليها عين وحسد وعكوسات مفاجئة في شهر 2 (فبراير)
لا تخافوا ولكن احذروا.. أبراج عليها عين وحسد وعكوسات مفاجئة في شهر 2 (فبراير)

لا تتناوله.. شاي قد يعرضك للخطر أثناء العمليات الجراحية

لا تتناوله.. شاي قد يعرّضك للخطر أثناء العمليات الجراحية
لا تتناوله.. شاي قد يعرّضك للخطر أثناء العمليات الجراحية
لا تتناوله.. شاي قد يعرّضك للخطر أثناء العمليات الجراحية

وش السعد في حياتك.. أبراج تجلب الحظ والسعادة وتفتح أبواب الرزق دون مجهود

وش السعد في حياتك.. أبراج تجلب الحظ والسعادة وتفتح أبواب الرزق دون مجهود
وش السعد في حياتك.. أبراج تجلب الحظ والسعادة وتفتح أبواب الرزق دون مجهود
وش السعد في حياتك.. أبراج تجلب الحظ والسعادة وتفتح أبواب الرزق دون مجهود

برابوس تطلق وحوشا جديدة بتوقيع فاخر وأرقام صادمة.. فيديو

سيارات برابوس
سيارات برابوس
سيارات برابوس

فيديو

سيارات برابوس

برابوس تطلق وحوشا جديدة بتوقيع فاخر وأرقام صادمة.. فيديو

نجوم تعرضوا للسرقة على يد الخدم

الخيانة من الداخل.. خادمات يقلبن حياة نجوم الفن إلى كوابيس

متسابق دولة التلاوة

لا المدح يطربني ولا الذم يؤذيني.. رد قوي من متسابق دولة التلاوة على هجوم متابع

الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي ينافس مشاهير السوشيال ميديا

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سمات الحب

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: فتح معبر رفح الفلسطيني.. رمز الإرادة المصرية بقيادة الرئيس السيسي

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

