ثورة تصحيح.. خبر سار من شعبة الذهب للمواطن بشأن الأسعار

كشف هاني ميلاد رئيس عشبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، آخر مستجدات أسعار الذهب في السوق المحلية والعالمية .



وقال هاني ميلاد في مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم" :" كان من المتوقع ان يحدث تصحيح في أسعار الذهب العالمية بعد ارتفاعات مبالغ فيها وسريعة ".

وتابع هاني ميلاد :" أسعار الذهب انخفضت بأرقام كبيرة "، مضيفا:" الذهب استثمار طويل المدى".

واكمل هاني ميلاد :" قرارات الشراء او البيع للذهب في ظل فترات عدم الاستقرار في الأسعار يجب ان يتم اتخاذها بهدوء ".

شهدت أسعار الذهب انخفاضا ملحوظا، اليوم الإثنين، في محلات الصاغة، حيث انخفض سعر الذهب عيار 21 بنحو 300 جنيه للجرام، وخسر سعر الجنيه الذهب نحو 2400 جنيه؛ ما يعكس تغيرًا واضحًا في قيمة الذهب منذ الصباح.

أسعار أعيرة الذهب اليوم (محلات الصاغة دون مصنعية)

عيار 24: 7395 جنيها للبيع، 7335 جنيها للشراء

عيار 22: 6780 جنيها للبيع، 6725 جنيها للشراء