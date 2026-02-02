قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لو معايا رصـ.ــاصة واحدة هــقــ.ـتـ.ـل أحمد موسى.. تــحـ.ـريـض علني وبلاغ عاجل على الهواء
لماذا ينجذب الرجال لامرأة أخرى؟.. استشاري علاقات أسرية تكشف مفاجأة
دعاء ليلة النصف من شعبان.. دار الإفتاء تنشر الصيغة الصحيحة
التضامن: زيادة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 16.8% لتصل إلى 742.6 مليار جنيه
متحدث الصحة: 150 مستشفى في 27 محافظة جاهزة لاستقبال الجرحى والمصابين من غزة
رئيس شعبة الذهب: لا تسرع في البيع أو الشراء والأسعار مرشحة للصعود على المدى الطويل
كريستيانو رونالدو يتورط في أزمة بسبب كريم بنزيما
أدعية ليلة النصف من شعبان .. 5 دعوات لا تتركها حتى الفجر تُغير حالك من أحزان لأفراح
شعبة الذهب تحذر: بلاش تبيع أو تشتري دلوقتي.. تفاصيل
أفضل دعاء للميت في ليلة النصف من شعبان.. ردده بهذه الكلمات
ميمي جمال لـ صدي البلد: لن أعتزل التمثيل حتى آخر يوم في عمري
الكشف عن فولكس فاجن Golf GTI بقوة 325 حصانا.. وهذا سعرها عالميا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس شعبة الذهب: السوق في مرحلة ثبات نسبي وننصح المواطن بعدم التسرع في البيع أو الشراء

ذهب
ذهب
عبد الخالق صلاح

أكد هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب، أن أسعار الذهب في مرحلة ثبات نسبي، قائلا إننا ننصح الناس بالانتظار وعدم التسرع في قرارات البيع أو الشراء، وعدم الخوف من انخفاض الذهب لأنه قابل للزيادة، وعلى المواطن أن يترقب سوق الذهب لحين الاستقرار.

وقال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن ما يحدث هذه الأيام هو اضطرابات تؤثر على المعادن بصفة عامة، كما نصح بعد اتخاذ قرار بيع الذهب في الوقت الحالي متسائلا "طيب لو غلي هتعمل إيه؟ التغيرات الجيوسياسية تؤثر على أسعار الذهب:

وأضاف أن أسعار الذهب على المدى البعيد سترتفع، لكنه لا يستطيع الجزم بما سيحدث على المدى القريب، ناصحًا بعدم الدخول في استثمارات قصيرة المدى في الذهب، لأن الشخص قد يخسر عند بيعه سريعًا.

وأوضح أن من اشترى الذهب لا يبعْه حتى لا يخسر، وعليه الانتظار للمدى الطويل، مشيرًا إلى أن سعر جرام الذهب عيار 21 حاليًا يتراوح بين 6450 و6480 جنيهًا بعد أن وصل إلى 7500 جنيه، أي بانخفاض يقارب 1000 جنيه.

وتابع: "بكل تأكيد عندما تهتز الأسواق يحدث لدى الناس نوع من عدم التوازن، وهذا رد فعل طبيعي"، متمنيًا أن يتعامل البعض مع الذهب للزينة والادخار كما كان في السابق، وليس للمضاربة.

وأشار إلى أنه كانت هناك حجوزات على السبائك الذهبية بسبب تسارع الناس على الشراء، ناصحًا على المدى البعيد بشراء المشغولات الذهبية بدلًا من السبائك والجنيهات الذهبية، بحيث يتم استخدامها للزينة ثم بيعها بعد فترة.

واختتم بأن الأفضل شراء المشغولات بدل السبائك، لأن الاثنين من نفس النوع، وإذا زاد سعر الجرام سيزيد في الجميع، موضحًا أن من يرغب في الاستثمار يفضل الذهب لسهولة بيعه مقارنة بالعقار، حيث يتطلب العقار مبالغ كبيرة، مؤكدًا أن الذهب كادخار واستثمار يتفوق على كثير من الاستثمارات الأخرى، وأن استثمارات الذهب أفضل من الفضة.

أسعار الذهب على مسؤوليتي احمد موسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد التراجع الحاد من أعلى قمة

عيار 21 نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد موجة خسائر غير مسبوقة

تراجع جديد يضرب سعر الذهب.. وخسائر عيار 21 تتجاوز 1100 جنيه

1100 جنيه تبخرت من عيار 21.. سعر الذهب يواصل نزيف الخسائر بشكل حاد

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

تداول كشوف نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالاسم ورقم الجلوس عبر "فيس بوك"|صور

الفنان محمود حجازى

عاشرها بالإكراه| التحريات تكشف حقيقة واقعة اتهام محمود حجازي باغتصاب فتاة

الذهب

لم يحدث منذ عام 1983| انخفاض أسعار الذهب والفضة في السوق العالمي.. فيديو

محافظ كفر الشيخ

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

ثماني طعنات أنهت حياته.. تفاصيل استشهاد النقيب عمر معاني بالحامول

ثماني طعنات أنهت حياته.. تفاصيل استشهاد النقيب عمر معاني بالحامول

الطبيب الشاب وتويتة التنبؤ بوفاته

"يوم ما أموت يكون بدور برد"| حكاية طبيب شاب تنبأ بوفاته قبل رحيله بساعات.. قصة أحزنت رواد السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

رفح

مجمع الشفاء بغزة: فتح معبر رفح يقضي على مخطط التهجير بقيادة مصرية حكيمة

الاحتلال الاسرائيلي

هل سرق الاحتلال الإسرائيلي أعضاء جثامين الفلسطينين؟ مدير الشفاء يكشف حقائق صادمة

ترامب

نعمان أبو عيسى: سياسات ترامب الأمنية فجّرت غضبًا واسعًا في الشارع الأمريكي

بالصور

زعل أم اكتئاب؟ متى يكون الحزن الطويل مرضًا نفسيًا يحتاج علاجًا؟

حزن
حزن
حزن

BMW ودودج.. مزاد جديد لسيارات جمارك الإسكندرية والسلوم ومطروح

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

رسالة ماجستير حول حلول الأمن السيبراني لأنظمة إنترنت الأشياء بهندسة الزقازيق

جانب من المناقشة
جانب من المناقشة
جانب من المناقشة

الحرمان من النوم يدمر خلايا الدماغ .. ماذا يحدث لعقلك ليلا؟

كيف يؤثر النوم على خلايا الدماغ؟
كيف يؤثر النوم على خلايا الدماغ؟
كيف يؤثر النوم على خلايا الدماغ؟

فيديو

لو معايا رصـ.ــاصة هــقــ.ـتـ.ـل أحمد موسى

لو معايا رصـ.ــاصة واحدة هــقــ.ـتـ.ـل أحمد موسى.. تــحـ.ـريـض علني وبلاغ عاجل على الهواء

برومو مسلسل "هى كيميا"

رمضان 2026.. طرح البرومو الثانى من مسلسل هى كيميا

سيارات برابوس

برابوس تطلق وحوشا جديدة بتوقيع فاخر وأرقام صادمة.. فيديو

نجوم تعرضوا للسرقة على يد الخدم

الخيانة من الداخل.. خادمات يقلبن حياة نجوم الفن إلى كوابيس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سمات الحب

المزيد