رئيس شعبة الذهب: السوق في مرحلة ثبات نسبي وننصح المواطن بعدم التسرع في البيع أو الشراء

أكد هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب، أن أسعار الذهب في مرحلة ثبات نسبي، قائلا إننا ننصح الناس بالانتظار وعدم التسرع في قرارات البيع أو الشراء، وعدم الخوف من انخفاض الذهب لأنه قابل للزيادة، وعلى المواطن أن يترقب سوق الذهب لحين الاستقرار.

وقال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن ما يحدث هذه الأيام هو اضطرابات تؤثر على المعادن بصفة عامة، كما نصح بعد اتخاذ قرار بيع الذهب في الوقت الحالي متسائلا "طيب لو غلي هتعمل إيه؟ التغيرات الجيوسياسية تؤثر على أسعار الذهب:

وأضاف أن أسعار الذهب على المدى البعيد سترتفع، لكنه لا يستطيع الجزم بما سيحدث على المدى القريب، ناصحًا بعدم الدخول في استثمارات قصيرة المدى في الذهب، لأن الشخص قد يخسر عند بيعه سريعًا.

وأوضح أن من اشترى الذهب لا يبعْه حتى لا يخسر، وعليه الانتظار للمدى الطويل، مشيرًا إلى أن سعر جرام الذهب عيار 21 حاليًا يتراوح بين 6450 و6480 جنيهًا بعد أن وصل إلى 7500 جنيه، أي بانخفاض يقارب 1000 جنيه.

وتابع: "بكل تأكيد عندما تهتز الأسواق يحدث لدى الناس نوع من عدم التوازن، وهذا رد فعل طبيعي"، متمنيًا أن يتعامل البعض مع الذهب للزينة والادخار كما كان في السابق، وليس للمضاربة.

وأشار إلى أنه كانت هناك حجوزات على السبائك الذهبية بسبب تسارع الناس على الشراء، ناصحًا على المدى البعيد بشراء المشغولات الذهبية بدلًا من السبائك والجنيهات الذهبية، بحيث يتم استخدامها للزينة ثم بيعها بعد فترة.

واختتم بأن الأفضل شراء المشغولات بدل السبائك، لأن الاثنين من نفس النوع، وإذا زاد سعر الجرام سيزيد في الجميع، موضحًا أن من يرغب في الاستثمار يفضل الذهب لسهولة بيعه مقارنة بالعقار، حيث يتطلب العقار مبالغ كبيرة، مؤكدًا أن الذهب كادخار واستثمار يتفوق على كثير من الاستثمارات الأخرى، وأن استثمارات الذهب أفضل من الفضة.