الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

رسالة ماجستير حول حلول الأمن السيبراني لأنظمة إنترنت الأشياء بهندسة الزقازيق

محمد الطحاوي

ناقشت كلية الهندسة بجامعة الزقازيق بقاعة المناقشات، رسالة الماجستير المقدمة من الباحث المهندس وليد السيد محمد السيد الغربي، وذلك ضمن متطلبات الحصول على درجة الماجستير في الهندسة بقسم هندسة الإلكترونياتوالاتصالات.

جاءت الرسالة بعنوان Efficient Cyber-Security Solutions for IoT Based System «حلول الأمن السيبراني الفعالة للأنظمة المبنية على إنترنت الأشياء»

وتناولت الدراسة تقديم حلول تقنية متقدمة لتعزيز كفاءة وموثوقية أنظمة الأمن السيبراني الخاصة بالأنظمة المعتمدة على إنترنت الأشياء، في ظل التوسع المتزايد في استخدام هذه التقنيات وما يصاحبها من تحديات أمنية متنامية.

وتكوّنت لجنة الحكم والمناقشة من الدكتور إبراهيم إسماعيل إبراهيم أستاذ بقسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات بكلية الهندسة جامعة العاصمة محكمًا خارجيًا، والدكتور عبد الحميد عبد المنعم شعلان أستاذ بقسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات بكلية الهندسة جامعة الزقازيق مشرفًا ومحكمًا، والدكتورة المهندسة رانيا أحمد السيد أستاذ مساعد ورئيس قسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات بكلية الهندسة جامعة الزقازيق محكمًا داخليًا.

وشارك في الإشراف على الرسالة الدكتور عبد الحميد عبد المنعم شعلان أستاذ بقسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، والدكتورة نيرمين منير عبد الوهاب مدرس بقسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، والدكتورة شيماء أحمد حسن مدرس بقسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، والدكتور محمد أحمد سيف الدين مدرس بمركز البحوث الفنية والتطوير بقوات الدفاع الجوي.

وأشادت لجنة المناقشة بالمستوى العلمي للرسالة وما تضمنته من نتائج مهمة وتطبيقات عملية تخدم مجال الأمن السيبراني وإنترنت الأشياء، وقررت اللجنة منح الباحث درجة الماجستير، تقديرًا للجهد العلمي المتميز الذي بذله الباحث.

الزقازيق جامعة الزقازيق رسالة الماجستير بقسم هندسة الإلكترونيات

