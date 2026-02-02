لماذا ينجذب الرجال لامرأة أخرى؟.. استشاري علاقات أسرية تكشف مفاجأة

قالت هدى عبد الحميد، استشاري العلاقات الأسرية، إن الرجل ينجذب لامرأة أخرى غير زوجته، منوهة بأن هذا الأمر قد ينتقل وراثيا من الأب إلى الابن ثم الحفيد، وأنها اكتشفت هذا الأمر؛ من خلال مجال عملها.

وأضافت هدى عبد الحميد، في برنامج "مساء جديد" على قناة "المحور"، أن الأب إذا كان مُحبا لمعرفة نساء أخرى غير زوجته؛ فينتقل هذا الأمر إلى ابنه، وتلاحظ زوجته هذا الأمر، وتقول في شكواها: "ابنه طالع زي أبوه، يحب دايما إن الستات تجري وراه، ويبقى محل إعجاب".

وأشارت إلى أن الرجل والمرأة عليهما أن يعينا بعضهما على الحياة الجميلة، والطاعة، والتقرب إلى الله، موضحة: “ممكن يطلعوا عمرة مع بعض؛ يمكن تحصل انتعاشة في حياتهم”.

واستطردت: “في رجالة عندها كسل لا إرادي عاطفي، وفي راجل اترَبَّى على إنه ياخد ما يديش”، مضيفة: “فيها إيه لما تقعدوا مع بعض 15 دقيقة في اليوم وتفصلوا من ضغوطات الشغل والحياة؟”.