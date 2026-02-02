ترفع فيه الأعمال.. رمضان عبد المعز: شعبان شهر الرضا والرضوان

كشف الداعية الإسلامي رمضان عبد المعز، عن فضل شهر شعبان، قائلا: "شهر شعبان هو شهر الرضا والرضوان".

وقال رمضان عبد المعز في حواره مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس" المذاع على قناة "الحياة"،: "شهر شعبان هو الشهر الوحيد اللي ربنا أرضى النبي في مقامه وفي أهل بيته، ففيه تم تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام.

وأشار رمضان عبد المعز إلى أن شهر شعبان كان من أميز الشهور، وأحب الشهور عند رسول الله، فهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله.

ولفت رمضان عبد المعز، إلى أن النبي- صلى الله عليه وسلم- كان يكثر من الصيام في شهر شعبان.

أدعية مستحبة في ليلة النصف من شعبان

اللهم ارزقني علماً نافعاً، ورزقاً واسعاً، وشفاءً من كل داء وسقم، يا من ترزق من تشاء بغير حساب، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما.

اللهم سخر لي رزقي، واعصمني من الحرص والتعب في طلبه، ومن شغل الهم، ومن الذل للخلق، اللهم يسر لي رزقاً حلالاً، وعجل لي به يا نعم المجيب.

اللهم ارحمني رحمةً تغنيني بها عمن سواك، إلهي أدعوك دعاء من اشتدت فاقته، وضعفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الغريق المضطر البائس الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه من الذنوب إلا أنت، يا غياث أغثني، يا غياث أغثني، يا غياث أغثني.