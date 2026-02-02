محافظ القاهرة نائبا عن الرئيس.. الأوقاف تنظم احتفال الدولة الرسمي بليلة النصف من شعبان

أحيت وزارة الأوقاف ليلة النصف من شعبان بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) في القاهرة، في أجواء إيمانية عامرة بالذكر والابتهال، منقولةً عبر أثير إذاعات وشاشات الهيئة الوطنية للإعلام، وبحضور رفيع المستوى من القيادات الدينية والتنفيذية والتشريعية، وكوكبة من كبار العلماء.

شهد الاحتفال الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة نائبًا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، الدكتور شوقي علام رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، السيد محمود الشريف نقيب الأشراف، الدكتور عمرو الورداني رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، النائب أحمد تركي أمين سر اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، النائب طارق محمدي وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، الدكتور أحمد نبوي الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، وفضيلة الشيخ جابر بغدادي.

كما شارك من وزارة الأوقاف الدكتور السيد عبد الباري رئيس القطاع الديني، الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم الوزارة، الدكتور محمد رجب خليفة رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة، الدكتور إبراهيم المرشدي مدير عام الإرشاد الديني، الدكتور خالد صلاح مدير مديرية أوقاف القاهرة.

واستُهل الحفل بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم تلاها القارئ الشيخ محمود علي حسن، أعقبتها كلمة للدكتور السيد عبد الباري رحّب فيها بالحضور، وتناول فضائل ليلة النصف من شعبان، مؤكدًا أنها ليلة صفاء ومغفرة، كما دعا إلى إصلاح ذات البين ونبذ التناحر والتخاصم؛ لنيل رحمة الله ومغفرته.

وفي كلمته، تحدّث الدكتور عمرو الورداني عن المعاني الإيمانية العميقة لهذه الليلة المباركة، مشيرًا إلى منحة الله لنبيه- صلى الله عليه وسلم-، واستجابة دعائه بتحويل القبلة.

وأكد أن ليلة النصف من شعبان محض فضل إلهي، وأن من افتقر إلى الله فاض قلبه بالعطايا، وأن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم سبيل فتح أبواب الخير في هذه الليلة المباركة.

واختُتم الحفل بابتهال ديني خاشع قدّمه المبتهل الشيخ محمود هلال، في أجواء روحانية لامست القلوب، أعاد الله هذه الليلة المباركة على مصر والأمتين العربية والمسلمة، والعالم أجمع، بالخير والسلام واليُمن والبركات.