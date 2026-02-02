قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل تفتح حديقة الحيوان أبوابها في عيد الفطر 2026؟.. الحقيقة الكاملة
مكتب الرئيس الإيراني ينشر أسماء ضحايا الاحتجاجات لأول مرة
حـ ـريق هائل بشونة قش الأرز بقرية بشبيش بالمحلة.. صور
خلال تأدية واجبه الوطني.. استشهاد معاون مباحث مركز الحامول بكفر الشيخ
بعد تداول أنباء حجبها في مصر.. كل ما تود معرفته عن لعبة روبلكس
أمطار ورياح في عدة مناطق.. طقس اليوم الإثنين 2 فبراير ودرجات الحرارة
انهيار وبكاء.. كواليس جديدة في أزمة إمام عاشور مع الأهلي
عمرو أديب: ترامب يقابل مشاكل ضخمة بسبب فضـ.ائح وفيديوهات إبستين
مسؤولون وخبراء بمؤتمر الأزهر للمرأة يطالبون بسياسات تشريعية ومصرفية لتعزيز الشمول المالي
أمير هشام يشيد بـ معتمد جمال بعد فوز الزمالك على المصري بالكونفدرالية
6 جنيهات زيادة.. أسعار السجائر الجديدة 2026
بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية في بورسعيد
مرأة ومنوعات

سبب صادم وراء وفاة البلوجر أحمد مصطفى.. كل ما تود معرفته

هاجر هانئ

تصدر البلوجر أحمد مصطفى مؤشرات البحث، بعد أعلن خبر وفاته عن عمر يناهز 25 عاما عقب صراع قصير مع المرض.

تدهورت الحالة الصحية لـ البلوجر أحمد  مصطفى سريعا، فهو كان  يعاني من دور  برد وتحول سريعا إلى التهاب رئوي حاد أدى إلي الوفاة.

معلومات عن مرض أحمد مصطفى 

الالتهاب الرئوي هو عدوى تلهب الحويصلات الهوائية في إحدى الرئتين أو كلتاهما،  قد تمتلئ الحويصلات الهوائية بالسوائل أو القيح (مادة قيحية)، مما يسبب السعال مع البلغم أو القيح والحمى والقشعريرة وصعوبة التنفس، يمكن أن تسبب مجموعة متنوعة من الكائنات الحية، بما في ذلك البكتيريا والفيروسات والفطريات، الالتهاب الرئوي.

يمكن أن يتراوح الالتهاب الرئوي في خطورته من خفيف إلى مهدد للحياة، إنه أكثر خطورة بالنسبة للرضع والأطفال الصغار، والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، والأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية أو ضعف في جهاز المناعة.


أعراض الألتهاب الرئوي 


تختلف علامات وأعراض الالتهاب الرئوي من خفيفة إلى شديدة، اعتمادا على عوامل مثل نوع الجرثومة التي تسبب العدوى، وعمرك وصحتك العامة. غالبا ما تكون العلامات والأعراض الخفيفة مشابهة لتلك الخاصة بنزلات البرد أو الأنفلونزا، ولكنها تستمر لفترة أطول.

قد تشمل علامات وأعراض الالتهاب الرئوي ما يلي:

ألم في الصدر عندما تتنفس أو تسعل
الارتباك أو التغيرات في الوعي العقلي (في البالغين الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فما فوق)
السعال، الذي قد ينتج البلغم
تعب
الحمى والتعرق والقشعريرة
أقل من درجة حرارة الجسم الطبيعية (في البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما والأشخاص الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي)
الغثيان أو القيء أو الإسهال
ضيق في التنفس
قد لا يظهر الأطفال حديثي الولادة والرضع أي علامة على العدوى، أو قد يتقيؤون، أو يعانون من الحمى والسعال، أو يبدون مضطربين أو متعبين وبدون طاقة، أو يواجهون صعوبة في التنفس وتناول الطعام.

متى يجب زيارة الطبيب؟

راجع طبيبك إذا كنت تعاني من صعوبة في التنفس أو ألم في الصدر أو حمى مستمرة تبلغ 102 فهرنهايت (39 درجة مئوية) أو أعلى أو سعال مستمر، خاصة إذا كنت تسعل صديد.

من المهم بشكل خاص أن يرى الأشخاص في هذه المجموعات عالية الخطورة الطبيب:

البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما
الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين يعانون من علامات وأعراض
الأشخاص الذين يعانون من حالة صحية كامنة أو ضعف الجهاز المناعي
الأشخاص الذين يتلقون العلاج الكيميائي أو يتناولون الأدوية التي تقمع الجهاز المناعي
بالنسبة لبعض كبار السن والأشخاص الذين يعانون من قصور القلب أو مشاكل الرئة المزمنة، يمكن أن يصبح الالتهاب الرئوي بسرعة حالة تهدد الحياة.

المصدر: mayoclinc
 

أحمد مصطفى البلوجر أحمد مصطفى التهاب رئوي حاد

