قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مقتل 12 وإصابة 116 في هجوم أمريكي إسرائيلي على دورود غربي إيران
تعرف على موعد وصول بعثة الترجي التونسي القاهرة استعدادًا لمواجهة الأهلي
العيد إمتى.. الإفتاء تحسم الجدل وتستطلع هلال شهر شوال اليوم
موبايلك جواه منجم دهب.. اكتشاف ثوري يكشف الذهب في هواتفك القديمة
التعليم تنفي تحميل طلاب صفوف النقل بالمدارس نفقات طباعة امتحانات شهر مارس
العراق.. استهداف معسكر الدعم اللوجستي قرب مطار بغداد بطائرتين مسيرتين
تيسير حركة الدبلوماسيين.. مصر والسعودية توافقان على الإعفاء المتبادل من التأشيرات
هل يجوز بدء صيام الست من شوال يوم عيد الفطر؟ .. الإفتاء توضح
بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. تعرّف على سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس
بدء اجازة عيد الفطر في المدارس من اليوم وحتى الإثنين القادم
بيذلني ويبهدلني.. التحقيق مع أطراف فيديو استغاثة شاب من اعتداءات والده
أدان العدوان الإيراني.. وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر الكامل مع دول الخليج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

أدان العدوان الإيراني.. وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر الكامل مع دول الخليج

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
فرناس حفظي

شارك د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الأربعاء ١٨ مارس، في الاجتماع الوزاري التشاوري الذي استضافته المملكة العربية السعودية الشقيقة بالعاصمة الرياض، بمشاركة وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، ودولة قطر، والجمهورية اللبنانية، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية تركيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية أذربيجان، لبحث التطورات الإقليمية المتسارعة وسبل التعامل مع التصعيد العسكري الراهن.

جدد الوزير عبد العاطي إدانة مصر الكاملة ورفضها القاطع للاعتداءات الإيرانية الآثمة على دول الخليج الشقيقة والأردن ودول صديقة، مطالبا بوقف هذه الانتهاكات غير المبررة بشكل فورى التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليميين، وتشكل خرقاً جسيماً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، وتتجاهل الجهود الرامية لإعلاء المسار الدبلوماسي.

وأكد الوزير عبد العاطي على تضامن مصر المطلق، قيادة وحكومة وشعباً، مع الدول التي طالتها الاعتداءات، ودعم القاهرة لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وحماية مواطنيها والحفاظ على استقرارها. وأعاد التأكيد على المبدأ المصري الراسخ بأن الأمن القومي العربي يمثل ركيزة أساسية لا تتجزأ من الأمن القومي المصري، محذراً من التداعيات السياسية والأمنية والاقتصادية الجسيمة لاستمرار هذا النهج التصعيدي وتهديد أمن الملاحة البحرية.

وشهد الاجتماع إجماعاً على الإدانة القاطعة للاعتداءات الإيرانية التي طالت دول الخليج الشقيقة والأردن وعدداً من الدول الصديقة، وشدد المشاركون على ضرورة الوقف الفوري لهذه الاعتداءات، مع التأكيد المشترك على ضرورة الاحترام الكامل لمبادئ حسن الجوار، والالتزام المطلق بقواعد القانون الدولي.

كما عكست المباحثات تضامناً كاملاً مع الدول الشقيقة والصديقة في مواجهة هذه التهديدات. وأكد الوزراء إجماعهم على إدانة الاعتداءات الإيرانية على للمنشآت المدنية والسكنية، فضلاً عن البنية التحتية ومنشآت الطاقة، محذرين من التداعيات الكارثية لهذه الانتهاكات على أمن واستقرار المنطقة.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي الاجتماع الوزاري المملكة العربية السعودية الرياض

ترشيحاتنا

بالصور

طريقة عمل الكفتة بالطحينة في الفرن

طريقة عمل الكفتة بالطحينة في الفرن

من البنجر.. طريقة عمل الحنة الحمراء بوصفة اقتصادية

قبل العيد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

