أدان العدوان الإيراني.. وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر الكامل مع دول الخليج

شارك د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الأربعاء ١٨ مارس، في الاجتماع الوزاري التشاوري الذي استضافته المملكة العربية السعودية الشقيقة بالعاصمة الرياض، بمشاركة وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، ودولة قطر، والجمهورية اللبنانية، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية تركيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية أذربيجان، لبحث التطورات الإقليمية المتسارعة وسبل التعامل مع التصعيد العسكري الراهن.

جدد الوزير عبد العاطي إدانة مصر الكاملة ورفضها القاطع للاعتداءات الإيرانية الآثمة على دول الخليج الشقيقة والأردن ودول صديقة، مطالبا بوقف هذه الانتهاكات غير المبررة بشكل فورى التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليميين، وتشكل خرقاً جسيماً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، وتتجاهل الجهود الرامية لإعلاء المسار الدبلوماسي.

وأكد الوزير عبد العاطي على تضامن مصر المطلق، قيادة وحكومة وشعباً، مع الدول التي طالتها الاعتداءات، ودعم القاهرة لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وحماية مواطنيها والحفاظ على استقرارها. وأعاد التأكيد على المبدأ المصري الراسخ بأن الأمن القومي العربي يمثل ركيزة أساسية لا تتجزأ من الأمن القومي المصري، محذراً من التداعيات السياسية والأمنية والاقتصادية الجسيمة لاستمرار هذا النهج التصعيدي وتهديد أمن الملاحة البحرية.

وشهد الاجتماع إجماعاً على الإدانة القاطعة للاعتداءات الإيرانية التي طالت دول الخليج الشقيقة والأردن وعدداً من الدول الصديقة، وشدد المشاركون على ضرورة الوقف الفوري لهذه الاعتداءات، مع التأكيد المشترك على ضرورة الاحترام الكامل لمبادئ حسن الجوار، والالتزام المطلق بقواعد القانون الدولي.

كما عكست المباحثات تضامناً كاملاً مع الدول الشقيقة والصديقة في مواجهة هذه التهديدات. وأكد الوزراء إجماعهم على إدانة الاعتداءات الإيرانية على للمنشآت المدنية والسكنية، فضلاً عن البنية التحتية ومنشآت الطاقة، محذرين من التداعيات الكارثية لهذه الانتهاكات على أمن واستقرار المنطقة.