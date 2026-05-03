أحمد موسى يرد على المشككين في قناة السويس: “مش هبد.. دي إنجازات على الأرض”

انتقد الإعلامي أحمد موسى ما وصفه بمحاولات التشكيك في إنجازات قناة السويس، وذلك تعليقًا على مقال لأحد الكُتاب تناول القناة بشكل سلبي.

الرجوع إلى الحقائق

وقال موسى، خلال تقديم برنامجه «على مسئوليتي» عبر قناة صدى البلد، إن هناك من يكتب معلومات غير دقيقة عن القناة دون الرجوع إلى الحقائق، مؤكدًا أن “ما يُقال لا يستند إلى معرفة حقيقية بما تحقق على أرض الواقع”.

مجالات صناعية مهمة

وأوضح أن هيئة قناة السويس تمتلك حاليًا عددًا من الشركات المتخصصة، إلى جانب التوسع في مجالات صناعية مهمة، مثل تصنيع اليخوت والوحدات البحرية، وتصدير القاطرات إلى دول مثل إيطاليا.

طلبات خارجية لتصنيع عشرات السفن

وأضاف أن القناة نجحت أيضًا في توطين صناعة سفن الصيد الثقيلة، في إطار خطة تنموية شاملة، لافتًا إلى وجود طلبات خارجية لتصنيع عشرات السفن من خلال الترسانات البحرية التابعة للهيئة.

ملفات استراتيجية تمس الاقتصاد

وشدد موسى على أهمية تحري الدقة قبل نشر أي معلومات، داعيًا الكُتاب إلى البحث والتأكد من البيانات بدلًا من تداول ما وصفه بـ«الكلام غير الموثق»، خاصة في ملفات استراتيجية تمس الاقتصاد الوطني.

أهم الممرات الملاحية

وأشار إلى أن قناة السويس استقبلت مؤخرًا واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم بطول يصل إلى 400 متر، مؤكدًا أنها تظل من أهم الممرات الملاحية عالميًا، لما توفره من أمان واختصار في الوقت والتكلفة لسفن التجارة الدولية.