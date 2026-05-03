أحمد موسى: هاني شاكر فنان لن يتكرر.. ورمز شاهد على مسيرة فنية بلا إسفاف

أشاد الإعلامي أحمد موسى بمسيرة الفنان هاني شاكر، مؤكدًا أنه يُعد أحد أبرز رموز الفن المصري والعربي، لما قدمه من أعمال راقية حافظت على قيمة الفن واحترام الجمهور.



وأشار موسى، خلال حديثه عبر قناة صدى البلد، إلى أن هناك العديد من الأعمال التي تعكس بوضوح انتماء هاني شاكر لوطنه، مؤكدًا أنه «لم ينزلق يومًا إلى الفن الهابط»، بل ظل نموذجًا للفنان الملتزم الذي يحرص على تقديم محتوى راقٍ يليق بتاريخ الفن المصري.

سيرة إنسانية مميزة

وأضاف أن هاني شاكر يتمتع بسيرة إنسانية مميزة، قائلاً إنه على مدار سنوات طويلة لم يسمع عن أي خلافات أو أزمات ارتبطت باسمه، بل عُرف بحسن تعامله مع الجميع، واصفًا إياه بأنه «محبوب من كل الناس» داخل الوسط الفني وخارجه.

موهبة وأخلاق ومسيرة فنية

وأكد موسى أن الساحة الفنية حين تفقد قامة كبيرة مثل هاني شاكر، يكون من الصعب تعويضها، خاصة في ظل التغيرات التي يشهدها الوسط الفني حاليًا، مشددًا على أن «هاني شاكر لن يتكرر»، لما يتمتع به من موهبة وأخلاق ومسيرة فنية حافلة.