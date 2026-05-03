مصادر : ترامب مُصمم على لقاء نتنياهو وعون لنجاح المفاوضات بين لبنان واسرائيل

نقلت وسائل إعلام لبنانية ، عن مصادر في واشنطن، أن مهلة وقف إطلاق النار لم تعد مفتوحة أمام لبنان ، مشيرة إلى أن واشنطن تنتظر قرارا سياسيا فإما التقاط هذه اللحظة أو العودة الى الانفجار الأمني.

وذكرت المصادر : الإدارة الأمريكية تتعامل مع المرحلة على أنها حاسمة تقوم على عقد تسوية مباشرة مع إسرائيل مقابل نزع السلاح.

وأضافت : لا انتظار للسعودية ولا إيران فترامب يفرض فصل المسارات وإيقاعا سريعا على بيروت ويريد لقاء سياسيا أمام الكاميرات بين عون ونتنياهو.

وتابعت المصادر : مساعٍ يقوم بها السفير الأمريكي في لبنان من أجل تحقيق زيارة الرئيس عون إلى البيت الأبيض والإدارة الأمريكية ترى في تأجيل الزيارة مماطلة وكسبا للوقت.

وأكملت : قصر بعبدا عالق بين تلبية الدعوة وعدم تلبيتها متى تبلغ بها علما أن الموقف اللبناني ما زال ثابتا على مبدأ عدم وضع العربة أمام الحصان.

وأردفت المصادر : المقاربة اللبنانية ترجح أن يكون اللقاء هذا نتيجة لمسار تفاوضي طويل يبدأ بوقف إطلاق نار حقيقي ثم التفاوض حول المطالب اللبنانية وصولا الى ترتيبات أمنية.

وأمضت المصادر قائلة : جهود الرياض لا تزال مستمرة من أجل استقرار العلاقة بين بعبدا وعين التينة حرصا على الاستقرار الداخلي.

وأتمت المصادر قائلة : تلبية دعوة عون لواشنطن خطيرة في التوقيت اللبناني وتؤثر سلبا على الداخل .وصورة عون ونتنياهو هي عار على لبنان والحزب يدعو إلى وقف المسار التنازلي لاسرائيل مجانا.