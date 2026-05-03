الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
زيادة تصل إلى 1105 جنيهات.. سعر الذهب اليوم الأحد 3 مايو 2026

منار عبد العظيم

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 3 مايو 2026 ارتفاعًا ملحوظًا، حيث أغلق سعر الذهب يوم أمس السبت على استقرار يميل إلى الزيادة، مما يتيح للمستثمرين والمشترين متابعة حركة الأسعار. 

ارتفاع أسعار الذهب يأتي بعد زيادة إجمالية وصلت إلى 10 جنيهات في سعر الجرام الواحد خلال تعاملات اليوم.

 أسعار الذهب بالتفصيل

شهدت أسعار الذهب تذبذبًا طفيفًا خلال الأيام الماضية، حيث انحسرت حدة التذبذبات ليحل محلها اتجاه صعودي طفيف، مع تسجيل سعر جرام الذهب مكاسب تقدر بـ 1105 جنيهات مقارنة بسعره في يناير الماضي، الذي كان قد بلغ 5880 جنيهًا للجرام. 

مما يعكس نجاح الذهب في تحقيق نمو بنسبة 18.8% منذ بداية العام وحتى بداية شهر مايو.

أسعار الذهب اليوم وفقًا لما نقلته برامج التوك شو 

سعر جرام الذهب عيار 18:
5987 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب:
55880 جنيهًا (دون احتساب المصنعية).

سعر جرام الذهب عيار 21:
6985 جنيهًا (المصنعية تتراوح بين 100 إلى 150 جنيهًا).

سعر جرام الذهب عيار 24:
7982 جنيهًا للجرام.

التغيرات في السوق

من المتوقع أن تواصل أسعار الذهب في مصر صعودها الطفيف خلال الأيام القادمة، بناءً على تقلبات السوق العالمية للذهب والطلب المحلي. 

حيث يعكس التغير في أسعار الذهب نجاحه في الحفاظ على قيمة استثماره، وخاصة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية والضغوط على الأسواق المالية.

 نصائح للمشترين

إذا كنت تخطط لشراء الذهب اليوم أو قريبًا، تأكد من إضافة المصنعية إلى حساباتك للحصول على السعر الإجمالي. أيضًا، من الضروري متابعة الأسعار بشكل دوري لضمان الحصول على أفضل العروض.

 العوامل الأساسية لتسعير الذهب

الطلب والعرض: زيادة الطلب أو انخفاض العرض يرفع السعر.

سعر الدولار: عندما يضعف الدولار، يرتفع سعر الذهب.

أسعار الفائدة: ارتفاع الفائدة يقلل من جاذبية الذهب.

التضخم: يزيد الطلب على الذهب كتحوط ضد التضخم.

الأزمات الاقتصادية والسياسية: تزيد الأزمات من الطلب على الذهب كملاذ آمن.

البنوك المركزية: شراء أو بيع الذهب من قبل البنوك المركزية يؤثر على السعر.

أسواق المشتقات: تداول العقود الآجلة وصناديق الذهب يحرك الأسعار.

بعد وفاة مريضة لاتباعها نظام الطيبات.. ما هو مرض الذئبة الحمراء وأعراضه؟

