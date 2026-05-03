إسرائيل توافق على صفقة مقاتلات بمليارات الشواقل لتعزيز سلاح الجو

وافقت اللجنة الوزارية للمشتريات في إسرائيل، خلال عطلة نهاية الأسبوع، على خطة قدمتها وزارة الدفاع لشراء مقاتلات من طرازي F-35 وF-15IA ضمن صفقة واحدة تُقدّر بعشرات المليارات من الشواقل.

وتهدف الصفقة إلى تشكيل سربين مقاتلين جديدين، في خطوة تُعد الأولى ضمن خطة شاملة لبناء قدرات الجيش خلال العقد المقبل، والتي أقرها رئيس الوزراء ووزير الدفاع بميزانية إجمالية تبلغ نحو 350 مليار شيكل.

وأوضحت وزارة الدفاع أن الاتفاق لا يقتصر على شراء الطائرات فقط، بل يشمل أيضًا دمج السربين في سلاح الجو، وتوفير حزمة دعم متكاملة تشمل قطع الغيار والخدمات اللوجستية، بما يعزز الجاهزية العملياتية للقوات الجوية في السنوات المقبلة.