غرامة 20 ألف ريال وترحيل.. السعودية تفرض عقوبات على مخالفي تصاريح الحج

جددت وزارة الداخلية السعودية، اليوم /الأحد/ تحذيرها من مخالفة أنظمة وتعليمات الحج، بأداء أو محاولة أداء الحج دون تصريح.

وشددت الوزارة، على أنه سيتم تطبيق غرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال بحق من يضبط مؤديا أو محاولا أداء الحج دون تصريح، فضلا عن ترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين إلى بلادهم، مع منعهم من دخول المملكة لمدة عشر سنوات.

وأهابت الوزارة بضرورة الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام.

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية، قد أطلقت فى وقت سابق، حملة توعوية باسم "لا حج بدون تصريح"، موضحة من خلالها العقوبات التى يتعرض لها المخالفون لتعليمات الوزارة؛ مؤكدة تطبيق عقوبات مشددة على من يحاول أداء الفريضة دون الحصول على تصريح رسمي.