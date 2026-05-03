عبير نعمة تحيي حفلا غنائيا في قصر عابدين مع مروة ناجي وهايدي موسى

تستعد الفنانة عبير نعمة، لإحياء حفل غنائي في قصر عابدين بالقاهرة، يوم الجمعة 22 مايو الجاري، ضمن سلسلة حفلات الربيع.

وتحيي عبير نعمة، حفل قصر عابدين، مع الفنانة مروة ناجي، والفنانة هايدي موسى، و بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو جورج قلتة.

بوستر حفل عبير نعمة

حفلات عبير نعمة

وفي منتصف شهر فبراير الماضي، أحيت الفنانة عبير نعمة، حفل غنائي مع الفنان مروان خوري، في الكويت، حيث استقبلها الجمهور بعاصفة من الترحيب، لتأسر الحضور بمجموعة من الأغنيات التي تنوعت بين الكلاسيكي والرومانسي، منها “صدقني نسيتك”، “كل ما تقلي”، “لما أطلع بعيونك”، “قلي حبيبي” و “بعدني بحبك”، في ظل تفاعل كبير أضفى على الأجواء طابعًا مميزًا.

وأعربت عبير نعمة في تصريح صحفي، عن سعادتها بالمشاركة في الحفل، مؤكدة أن التعاون مع A Music كان مثمرًا، وقالت: “هذا هو حفلي الثاني خلال فترة قصيرة، وأنا سعيدة بالمستوى المتميز الذي ظهر به الحفل والتفاعل الرائع من الجمهور. أتطلع للقائهم مجددًا قريبًا".

أغاني عبير نعمة

وكانت طرحت الفنانة عبير نعمة، اغنيتها التي تحمل اسم “بصراحة” وذلك عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع الفيديوهات يوتيوب.

ومن أغاني عبير نعمة، كليب باسم "بلا ما نحس"، وهي عمل رومانسي تُجسّد مشاعر الحبّ من طرف واحد وحالة الإنتظار والأمل التي يعيشها الشخص وعدم قدرته على البوح بأحاسيسه خوفاً من خسارة الصداقة التي تجمعه بالطرف الآخر.

والأغنية من كلمات وألحان نبيل الخوري، توزيع وميكس سليمان دميان.

وعن هذا العمل قالت عبير نعمة:"عندما عرضت فكرة الأغنية عليّ وسمعتها للمرّة الأولى، أحببتها على الفور بخاصّة أنّها من نمط موسيقيّ جديد لم أقدّمه سابقاً".

وتابعت:" هذه الأغنية تعكس حقيقة مشاعرنا التي تتطوّر أحياناً كثيرة "بلا ما نحس".