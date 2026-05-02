الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ضياء العوضي صح ولا غلط .. طبيب عالمي يكشف الحقيقة | وهؤلاء أبرز ضحايا نظام الطيبات

أثارت وفاة الدكتور ضياء العوضي حالة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

 وتصدر دكتور ضياء العوضي التريند بعد شائعات اغتياله بسبب اكتشاف نظام غذائي خارق يستطيع علاج كل الأمراض دون ادوية حتى السرطان والسكر.

وسادت حالة من الانقسام بين رواد السوشيال ميديا  لفريقين معارض ومؤيد لنظام الطيبات،  فجزء يراه اختراع خارق وهناك من يراه كارثة صحية كبرى ستودي بحياة الاف الأشخاص.

وفي هذا الإطار كان من المهم رصد الحالات التى جربت هذا النظام وادى لنتائج سلبية معهم للتوعية بخطورة تجربة هذا النظام العشوائي.

نشر دكتور سامح مسلم، أستاذ مساعد أمراض باطنة بجامعة تافتس بوسطن، شهادته حول تأثير نظام الطيبات للدكتور ضياء العوضي شهادته حول مايثار بشأن نظام الطيبات وحالة الجدل الكبيرة القائمة حوله.

وقال سامح مسلم عبر صفحته على فيسبوك: أكتب اليوم بصفتي طبيبا، وبصفتي إنسانا رأى الثمن حين يتحول الكلام غير العلمي إلى قرار قاتل داخل بيت مريض.

ففي الفترة الاخيرة رأينا نظام غذائي انتشر بين الناس يعرف باسم “الطيبات”، وكانت رسائله كارثية فهو يسمح باطعمة ضارة كجزء من علاج حالات مرضية مستعصية، فهو:

يسمح بالنوتيلا والشيبسي وكميات ضخمة من السكر.

يهوّن من التدخين.

ويحرّم الثوم والبصل والبيض والدجاج ومعظم الخضروات.

والأخطر، يدفع بعض المرضى إلى إيقاف الأدوية.

إيقاف الأنسولين.

إيقاف أدوية القلب بعد الدعامة.

إيقاف أدوية المناعة.

إيقاف العلاج الكيماوي.

وأكد دكتور سامح أننا هنا لا نتكلم عن “اختلاف آراء” هنا نتكلم عن حياة وموت.

اسباب واعراض وطرق الوقاية من جلطات القلب بعد وفاه الدكتور ضياء العوضي

عرض دكتور سامح مسلم عبر صفحته بعض الحالات التى تعرضت لمضاعفات صحية خطيرة وتدهورت بعد اتباع نظام الطيبات للدكتور ضياء العوضي، وهى:

طفل سبع سنوات دخل الرعاية المركزة بعد إيقاف الأنسولين، بحموضة دم pH 6.8 وبيكربونات شبه معدومة.

سيدة أوقفت الأنسولين، دخلت في غرغرينا ثم تعرضت للبتر ثم الوفاة.

مريض قلب أوقف علاجه فأصيب بجلطة قاتلة.

ومرضى سرطان سمعوا أن “لا يوجد شيء اسمه ورم خبيث”، وأن الكيماوي “يزيد شراسة السرطان” فأوقفوا العلاج.

وكشف سامح أن الغذاء الصحي مهم مثل الثوم والبروكلي والبيض والبقوليات فجميعها أطعمة نافعة ومدعومة علميا، لكن لا يوجد نظام غذائي في العالم يستبدل أنسولين مريض السكري ، ولا يستبدل أدوية القلب بعد الدعامة، ولا يستبدل علاج السرطان حين يكون ضروريا ولا يعالج الأمراض المزمنة بوعد ساذج اسمه “صفر دواء” فالغذاء يدعم العلاج ولكنه ليس بديلا للعلاج.

واكد سامح مسلم أن هناك إجراءات رسمية بالفعل صدرت ضد صاحب هذا النظام، منها الشطب من نقابة الأطباء وإغلاق العيادة بقرار من وزارة الصحة والاهم الفصل النهائي من جامعة عين شمس، وتجريده من أي لقب طبي أو علمي 

واكد سامح أن الخطر لم ينته لأن الفكرة ما زالت تتحرك والمرضى ما زالوا يسمعون والأهل أحيانا يصدقون بدافع الخوف أو الأمل.. "لو تعرف شخصا أوقف علاجه بسبب هذا الكلام، لا تهاجمه ولا تسخر منه ولا تدخل معه في معركة فقط اقترب منه بهدوء، وقل له:أنا خايف عليك ، ارجع لطبيبك ولا توقف دواء ينقذ حياتك بسبب منشور أو فيديو أو نظام غذائي وقد تكون هذه الجملة سببا في إنقاذه.

