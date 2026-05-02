حكاية بطل.. قصة استشهاد مقدم أحمد إبراهيم الجمل

في لحظات فارقة تكتب فيها تاريخ الوطن بدماء أبنائه، يتقدم الأبطال إلى الصفوف الأولى غير عابئين بالخطر، مدفوعين بعقيدة راسخة بأن الدفاع عن الأرض شرف لا يعلوه شرف، ومن بين هؤلاء، يبرز اسم الشهيد مقدم أحمد إبراهيم الجمل، أحد أبطال القوات المسلحة الذين استشهدوا في سيناء في 30 أغسطس 2020.

الشهيد مقدم أحمد إبراهيم الجمل ابن مركز ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، وقد نشأ الشهيد على قيم الانتماء والتضحية، و حب الوطن.

التحق الشهيد مقدم أحمد إبراهيم الجمل بالكلية الحربية ليبدأ رحلته مع العسكرية، متسلحا بالإيمان والعلم والانضباط، وتخرج في الدفعة ١٠٣ حربية ليصبح واحدا من ضباط القوات المسلحة الذين حملوا على عاتقهم مهمة الدفاع عن أمن البلاد واستقرارها، خاصة في واحدة من أصعب المعارك التي تخوضها الدولة ضد الإرهاب في شمال سيناء.

عرف عنه زملاؤه وقادته الشجاعة والإقدام، وكان مثالا للضابط الملتزم الذي يضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، ويشارك جنوده تفاصيل الميدان لحظة بلحظة، مؤمنا بأن القيادة مسؤولية وتضحية قبل أن تكون موقعا أو رتبة.

وارتقى مقدم أحمد إبراهيم الجمل شهيدا إثر انفجار عبوة ناسفة بمدينة بئر العبد بشمال سيناء، في الثلاثين من أغسطس عام 2020، موكدا أن معركة الوطن ضد الإرهاب لا تحسم إلا بإرادة رجال لا يعرفون الانكسار.

يرحل الأبطال، لكن تظل بطولاتهم حية في وجدان الأمة،

وسيبقى اسم الشهيد مقدم أحمد إبراهيم الجمل محفورا في سجل الخالدين، شاهدا على أن مصر لا تنسى أبناءها، وأن دماء الشهداء هي التي ترسم ملامح المستقبل وتحفظ للأرض كرامتها.

لمشاهدة الفيديو أضغط هنا