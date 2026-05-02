الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

حكاية بطل.. قصة استشهاد مقدم أحمد إبراهيم الجمل

الشهيد المقدم أحمد إبراهيم الجمل
محمد إبراهيم

في لحظات فارقة تكتب فيها تاريخ الوطن بدماء أبنائه، يتقدم الأبطال إلى الصفوف الأولى غير عابئين بالخطر، مدفوعين بعقيدة راسخة بأن الدفاع عن الأرض شرف لا يعلوه شرف، ومن بين هؤلاء، يبرز اسم الشهيد مقدم أحمد إبراهيم الجمل، أحد أبطال القوات المسلحة الذين استشهدوا في سيناء في 30 أغسطس 2020.

الشهيد مقدم أحمد إبراهيم الجمل ابن مركز ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، وقد نشأ الشهيد على قيم الانتماء والتضحية، و حب الوطن.

التحق الشهيد مقدم أحمد إبراهيم الجمل بالكلية الحربية ليبدأ رحلته مع العسكرية، متسلحا بالإيمان والعلم والانضباط، وتخرج في الدفعة ١٠٣ حربية ليصبح واحدا من ضباط القوات المسلحة الذين حملوا على عاتقهم مهمة الدفاع عن أمن البلاد واستقرارها، خاصة في واحدة من أصعب المعارك التي تخوضها الدولة ضد الإرهاب في شمال سيناء.

عرف عنه زملاؤه وقادته الشجاعة والإقدام، وكان مثالا للضابط الملتزم الذي يضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، ويشارك جنوده تفاصيل الميدان لحظة بلحظة، مؤمنا بأن القيادة مسؤولية وتضحية قبل أن تكون موقعا أو رتبة.

وارتقى مقدم أحمد إبراهيم الجمل شهيدا إثر انفجار عبوة ناسفة بمدينة بئر العبد بشمال سيناء، في الثلاثين من أغسطس عام 2020، موكدا أن معركة الوطن ضد الإرهاب لا تحسم إلا بإرادة رجال لا يعرفون الانكسار.

يرحل الأبطال، لكن تظل بطولاتهم حية في وجدان الأمة، 

وسيبقى اسم الشهيد مقدم أحمد إبراهيم الجمل محفورا في سجل الخالدين، شاهدا على أن مصر لا تنسى أبناءها، وأن دماء الشهداء هي التي ترسم ملامح المستقبل وتحفظ للأرض كرامتها.
ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات

القبض نازل بدري.. مفاجأة في موعد صرف مرتبات مايو قبل عيد الأضحى

سعر الذهب اليوم

عيار 21 نزل 700 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم السبت بعد التراجع

أفضل شهادات الادخار في البنوك 2026

عائد فوري 37.5% ودخل يومي .. البنوك تتنافس في طرح شهادات ادخار قوية

أسعار السلع اليوم بالأسواق

انخفاض البيض والمكرونة 11 جنيهًا وزيادة الزيت 10 .. أسعار السلع اليوم في الأسواق

البيض

نزل 40 جنيه.. هبوط أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق

الدوري المصري

لتحقيق تكافؤ الفرص .. قرار عاجل من رابطة الأندية بعد فوز الأهلي على الزمالك

حالة الطقس

أيام البسترة الحرارية.. موجة عنيفة تضرب البلاد وتحذيرات عاجلة من تغير المناخ

الاهلي

بعد الثلاثية المثيرة | فرج عامر يفجر مفاجأة تخص الأهلي

ترشيحاتنا

أسعار اللحوم

البتلو بـ495 جنيهًا.. أسعار اللحوم اليوم السبت 2 مايو 2026 في الأسواق

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقة بث مباشر

موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم والقنوات الناقلة

مواقيت الصلاة اليوم 1 مايو 2026 فى القاهرة وعدد من المحافظات

مواقيت الصلاة اليوم 1 مايو 2026 فى القاهرة وعدد من المحافظات

بالصور

مراتى ماتت بسبب ضياء العوضي .. طبيب يكشف كواليس خفية وسر شطبه من النقابة

ضياء العوضي
ضياء العوضي
ضياء العوضي

تسبب السمنة وتسوس الأسنان.. مشروبات شهيرة تهدد صحة أطفالك | أحذرها

لماذا حذر الخبراء من بدائل الحليب النباتية للأطفال؟
لماذا حذر الخبراء من بدائل الحليب النباتية للأطفال؟
لماذا حذر الخبراء من بدائل الحليب النباتية للأطفال؟

بعد منعه في نظام الطيبات.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الخيار؟

فوائد تناول الخيار الصحية
فوائد تناول الخيار الصحية
فوائد تناول الخيار الصحية

مش بس تفوقك.. فوائد غير متوقعة لشرب فنجان القهوة الصباحي

القهوة وصحة الأمعاء
القهوة وصحة الأمعاء
القهوة وصحة الأمعاء

فيديو

ظواهر فلكية خلال مايو

القمر الأزرق .. سماء مصر تشهد ظواهر فلكية بديعة في مايو 2026

الشهيد المقدم أحمد إبراهيم الجمل

حكاية بطل.. قصة استشهاد مقدم أحمد إبراهيم الجمل

حريق لوكيشن تصوير مسلسل “بيت بابا 2”

ماس كهربائى.. القصة الكاملة لنشوب حريق بلوكيشن تصوير "بيت بابا2"

سرقة محصول القمح

لغز اختفاء القمح.. القصة الكاملة لسرقة محصول قمح بالزقازيق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد