وفاة سهير زكي عن عمر يناهز 81 عامًا بعد صراع مع المرض.. أبرز محطات مشوارها الفني

رحلت عن عالمنا اليوم الفنانة والراقصة الاستعراضية الشهيرة سهير زكي عن عمر ناهز 81 عامًا بعد صراع مع المرض وأزمة صحية خلال الفترة الأخيرة لتنتهي رحلة واحدة من أبرز نجمات الرقص الشرقي في مصر والوطن العربي، والتي تركت بصمة خاصة خلال فترة السبعينيات والثمانينيات.



وتعد سهير زكي واحدة من أشهر راقصات العصر الذهبي للرقص الشرقي، حيث اشتهرت بأسلوبها المميز، وكانت من أوائل الراقصات اللاتي قدمن وصلات راقصة على أغاني كوكب الشرق أم كلثوم، وهو ما منحها شهرة واسعة ومكانة خاصة في هذا المجال.

من هى سهير زكي

ولدت سهير زكي في 4 يناير عام 1945 بمدينة المنصورة، وبدأت مشوارها الفني كراقصة استعراضية قبل أن تتجه إلى التمثيل السينمائي، لتشارك في عدد كبير من الأعمال الفنية التي حققت نجاحًا جماهيريًا.



ومن أبرز الأعمال السينمائية التي شاركت بها، أفلام عائلة زيزي، وأنا وهو وهي، ومطلوب زوجة فورًا، والراجل اللي باع الشمس، إلى جانب عشرات الأعمال الأخرى التي رسخت حضورها الفني.

وشهدت فترة السبعينيات والثمانينيات ذروة نجاحها الفني، حيث كانت زوجة المصور الراحل محمد عمارة.



وخلال الفترة الأخيرة، عانت الفنانة الراحلة من مشكلات صحية في الرئة، قبل أن ترحل اليوم تاركة خلفها تاريخًا طويلًا من الأعمال الفنية والاستعراضية التي لا تزال حاضرة في ذاكرة جمهورها.

اعتزال سهير زكي الفن

واعتزلت سهير زكي، الفن في أوائل التسعينيات، بعد زواجها من المصور محمد عمارة، لتتفرغ لحياتها الأسرية بشكل كامل وكان آخر أعمالها الفنية، هو: “أنا اللي أستاهل” والذي تم عرضه في عام 1984، والذي قدم بطولته الفنان وحيد سيف، محمد عوض، نادية عزت.

سهير زكي ترقص بـ الاستريتش

وعلى الرغم من اعتزال سهير زكي للرقص والحياة الفنية، إلا أنها ظهرت قبل سنوات وهي ترقص بـ بنطال استرتش وتيشيرت أسود، في أحد مدارس تعليم الرقص الشرقي للأجنبيات.

تدهور الحالة الصحية للفنانة سهير زكي

وكانت تعرضت الفنانة سهير زكى خلال الاشهر الماضية إلى أزمة صحية شديدة دخلت على أثرها المستشفى نتيجة حالة جفاف حاد قبل أن تتدهور حالتها الصحية.

وكان علم صدى البلد ، أن حالة الفنانة سهير زكى الصحية شهدت انتكاسة فى الفترة الأخيرة نتيجة تعرضها الى جفاف حاد وهو ما دفع اسرتها لنقلها الى المستشفى.

وأضاف المصدر قبل سابق ، أن سهير زكي ستظل داخل المستشفى خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل الأطمئنان على حالتها الصحية تماما.

موقف صعب بين سهير زكي مع كوكب الشرق

كان لـ سهير زكي موقف عصيب مع كوكب الشرق أم كلثوم، حيث كانت أول راقصة ترقص على نغمات أغنية أنت عمري، وغضبت بشدة؛ عندما عرفت هذا الأمر، واتصلت بالموسيقار بليغ حمدي لمعرفة حقيقة الأمر، وتوجه بليغ لمشاهدة رقصات سهير زكي، بعدها توجه لأم كلثوم وطلب منها أن تأتي لتشاهد بنفسها.

وتوجهت أم كلثوم رفقة بليغ حمدي لمشاهدة سهير زكي على الطبيعة وهي تؤدي رقصات على ألحان أغانيها، لكن حدث عكس المتوقع فبدلا من أن تغضب أم كلثوم وتوبخ سهير؛ أعجبت بها وأشادت بأدائها .