بدء التشغيل التجريبي لأول نظام إضاءة ذكي موفر للطاقة في كفر الشيخ

أعلن محافظ كفر الشيخ المهندس إبراهيم مكي، التشغيل التجريبي لأول نظام إضاءة ذكي موفر للطاقة «هاي ماست» بالميدان الإبراهيمي بمدينة دسوق.

وأكد المحافظ -في تصريح اليوم السبت- أنه تم تركيب عمود إنارة هاي ماست بالميدان الإبراهيمي بارتفاع 16 مترًا، مزودا بـ 10 كشافات تعمل بتقنية الإضاءة الذكية؛ بهدف ترشيد استهلاك الطاقة، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثانية من تطوير الميدان، بما يواكب أعمال التطوير الحضاري به.

وأوضح أن أعمال التطوير بالميدان الإبراهيمي تأتي ضمن خطة شاملة لرفع كفاءة الميادين العامة بمدن ومراكز المحافظة، بما يسهم في إضفاء مظهر حضاري، وتحسين مستوى الخدمات والمرافق، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ، وتعزيز عناصر الأمان والجمال البصري.