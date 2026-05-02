دورها محوري في بناء الإنسان.. وزير الرياضة من السويس: نعمل لتطوير مراكز الشباب

قام وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، بجولة تفقدية مفاجئة على عدد من مراكز الشباب بمحافظة السويس، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمنشآت الشبابية والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للنشء والشباب.

وتفقد الوزير - خلال الجولة - عدداً من الملاعب والصالات والأنشطة المنفذة داخل مراكز شباب "السلام، الجبلايات، الجزيرة"، موجهاً بضرورة رفع كفاءة الخدمات وتكثيف البرامج والأنشطة بما يتناسب مع احتياجات أبناء المحافظة.

وأكد أن الجولات الميدانية المفاجئة تأتي لضمان الانضباط داخل مراكز الشباب وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإمكانات المتاحة، مشدداً على عدم التهاون مع أي تقصير أو إهمال، ومحاسبة المقصرين، في مقابل دعم وتحفيز النماذج المتميزة.

وقال جوهر نبيل “إن الوزارة مستمرة في تطوير مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، باعتبارها مؤسسات خدمية وتنموية تلعب دوراً محورياً في بناء الإنسان، واكتشاف المواهب ورعاية النشء والشباب في مختلف المجالات”.

كما أكد أهمية التواجد الميداني المستمر، والعمل على تلبية تطلعات الشباب، بما يواكب توجهات الدولة نحو التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة.