أختي في غيبوبة تامة | أشرف سيف يعلن تعرض شقيقته لوعكة صحية شديدة

طلب الفنان أشرف سيف، الدعاء لـ شقيقته إيمان سيف من جماهيره بعد تعرضها لـ وعكة صحية شديدة.

وكتب أشرف سيف عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"أرجو منكم وأستحلفكم بالله أحبائى وإخوتى وأصدقائي الدعاء لأختى الحبيبة ونور عينى إيمان بالشفاء هى ترقد الآن بالعناية المركزة فى غيبوبة تامة اللهم ياشافى يامعافى عافها واعف عنها

اللهم يارحمن نستغيث بك أن تردها إلينا ردا جميلا اللهم أدخلها مدخل صدق وأخرجها مخرج صدق واجعل لها من لدنك سلطانا نصيرا".

من هو أشرف سيف

ممثل مصري معتزل، اشتهر في الثمانينات والتسعينات بأدائه الهادئ والمتميز.النشأة والأسرة: هو نجل الفنان الكوميدي الراحل وحيد سيف والفنانة ألفت سكر.الحياة الزوجية: متزوج من الفنانة المعتزلة لمياء الجداوي التي اعتزلت الفن وارتدت الحجاب وحفظت القرآن الكريم بالكامل.أبرز أعماله:المسلسلات: "أهلاً بالسكان"، "رفقاً أيها الأبناء".السينما: "الطعنة"، "لحظة خطر"، "نسيت إني امرأة".المسرح: "زواج البنات"، "خيل الحكومة".