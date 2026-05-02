بعد منعه في نظام الطيبات.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الخيار؟

يُعد الخيار من أكثر الخضروات انتشارًا على موائد الطعام حول العالم، لكنه في الحقيقة يُصنف علميًا كفاكهة لأنه ينمو من الزهرة ويحتوي على بذور.

الخيار.. غذاء منخفض السعرات وغني بالعناصر المفيدة

ومع احتوائه على نسبة تصل إلى 95% من الماء، أصبح الخيار من أفضل الأطعمة الطبيعية التي تساعد على ترطيب الجسم، إلى جانب فوائده المتعددة للبشرة والجهاز الهضمي وصحة القلب، ةفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويحتوي الخيار على سعرات حرارية منخفضة جدًا، إذ يوفر نحو 15 سعرًا حراريًا فقط لكل 100 جرام، ما يجعله خيارًا مثاليًا للراغبين في إنقاص الوزن أو الحفاظ على نظام غذائي صحي.

كما يضم مجموعة من الفيتامينات والمعادن المهمة، أبرزها:

ـ فيتامين C: يدعم المناعة ويحافظ على صحة الجلد.

ـ فيتامين K: مهم لصحة العظام وتجلط الدم.

ـ البوتاسيوم: يساعد في تنظيم ضغط الدم ووظائف العضلات.

ـ مضادات الأكسدة: مثل الفلافونويدات والليغنانات التي تحارب الالتهابات والجذور الحرة.

فوائد تناول الخيار الصحية

فوائد الخيار للبشرة

نظرًا لغناه بالماء وفيتامين C، يساعد الخيار في الحفاظ على نضارة البشرة وترطيبها من الداخل. كما أن مضادات الأكسدة الموجودة فيه تساهم في تقليل علامات الإجهاد والانتفاخ.

ويُستخدم الخيار أيضًا موضعيًا في أقنعة العناية بالبشرة لتخفيف التهيج وتهدئة منطقة العين.

هل يساعد الخيار في تحسين الهضم؟

ويحتوي الخيار على كمية جيدة من الماء وبعض الألياف، خاصة في القشرة الخارجية، ما يجعله مفيدًا في:

ـ تحسين حركة الأمعاء.

ـ تقليل الإمساك.

ـ دعم الهضم بشكل عام.

ـ المساعدة في تقليل الانتفاخ لدى بعض الأشخاص.

وينصح الخبراء بتناول الخيار بقشره بعد غسله جيدًا للحصول على أكبر قدر من الألياف.

الخيار وضغط الدم

يساعد الخيار في دعم صحة القلب وضبط ضغط الدم بفضل محتواه من البوتاسيوم والماء، إذ يساهم الترطيب الجيد في الحفاظ على توازن الدورة الدموية وتقليل تأثير الصوديوم الزائد في الجسم.

أفضل طريقة لتناول الخيار

للاستفادة القصوى من فوائده الغذائية، يُفضل تناوله مع مصادر الدهون الصحية مثل:

زيت الزيتون

الأفوكادو

المكسرات

لأن ذلك يساعد الجسم على امتصاص فيتامين K بشكل أفضل.

هل هناك أضرار لتناول الخيار؟

رغم أن الخيار آمن لمعظم الناس، إلا أن الإفراط في تناوله قد لا يناسب بعض الحالات، مثل:

ـ مرضى الكلى الذين يعانون من ارتفاع البوتاسيوم.

ـ الأشخاص الذين يتناولون أدوية سيولة الدم مثل الوارفارين، بسبب فيتامين K.

لذلك يُنصح بالاعتدال واستشارة الطبيب عند وجود حالة صحية خاصة.